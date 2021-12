Ricardo Feltrin: Eliana e Faro iniciam nova guerra na TV

Na década de 90, a grande batalha dominical na TV era entre Fausto Silva e Gugu Liberato. Desde a semana passada, porém, a guerra passa a ser entre outros protagonistas. O SBT vinha se gabando pelo fato de Eliana Dedinhos ter passado um ano à frente de Gugu Liberato no Ibope, como vice-líder isolada. Mas, logo na estreia de Rodrigo Faro, a loirinha se deu mal. Embora o SBT tenha anunciado que ela "empatou" com a estreia de Faro, na verdade o artista da Record ficou um ponto na frente no Ibope consolidado: 8 a 7 (cada ponto vale por 60 mil domicílios sintonizados no programa).

Por quê? Por quê?

Por quê? Porque Eliana antes competia com Gugu e o perfil do público de ambos é completamente diferente. Eliana atrai mais as classes B e C, além de ter mais telespectadoras que Gugu. Este, por sua vez, fazia um programa voltado para as classes C e D, sendo que a maioria de seu público era de homens, e não tão jovens. O problema agora é que Faro tem um público muito semelhante ao de Eliana, na mesma faixa etária, além de suas atrações também não diferirem muito. A verdade é que Eliana agora terá de fato concorrência.

Lembrando....

Que a Globo continua líder isolada em todos os horários da TV aberta e fechada. Enquanto Eliana e Faro se estapeiam por 7 pontos de Ibope, a Globo, no horário, costuma registrar 15 ou 16 pontos.

Só delírio ao vivo

"Ponte de Água Espaiada"; "Avenida Água Estaiada", "Largo DO Batata"; confundir nomes de ruas, reclamar o tempo todo com o "lente nervosa" (operador de áudio). Foi praticamente hilária a cobertura das manifestações em todo o país comandada por Marcelo Resende no Cidade Alerta, Record, São Paulo. Não acertava uma e ainda dava bronca em toda a equipe. "Aliás, o Cidade Alerta nem tem equipe", choramingou. A propósito, os nomes corretos são: Ponte Estaiada Octavio Frias de Oliveira; Avenida Águas Espraiadas; e Largo DA Batata.

Defendendo a si mesma

Foi um tanto cômico o editorial defendendo a Globo, narrado por Patrícia Poeta no "JN", depois que a emissora soube que alguns manifestantes estavam seguindo para sua sede, na zona sul de SP. Por via das dúvidas, todas as equipes da emissora que cobriram a manifestação se locomoveram em veículos sem o logotipo da emissora. Até os caminhões-link estavam sem o logotipo. Melhor prevenir...

Isso pode, Arnaldo?

Na estreia do Brasil na Copa das Confederações, ninguém da Fifa se atreveu a falar com a ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, mas, se fosse outra pessoa, certamente teria sido abordada pelos fiscais. Acontece que a ministra assistiu ao jogo no camarote vergando uma camiseta com enorme logotipo do Banco do Brasil, que não é patrocinador da Copa. Isso é chamado de "marketing de emboscada". Ou seja, quando uma marca consegue se imiscuir em um evento pelo qual não pagou nada. Grosso modo, seria como a ministra usar a camiseta da Itaipava no camarote da Brahma no Sambódromo.

Era uma vez....

Nos anos 90, uma empresa de serviços de saúde descobriu um jeito de aparecer na Globo sem pagar. Ela conseguiu enfiar duas ambulâncias com seu enorme logotipo dentro do estádio do Maracanã. Toda vez que a bola ia para uma das áreas, lá estavam, quietinhas, as ambulâncias com a marca do plano de saúde para todo mundo ver. Demorou quase um mês (quatro rodadas do campeonato) para que um executivo da Globo notasse a malandragem e pedisse que a administração do estádio tirasse de lá os veículos.

MTVapt! MTVupt!

Enquanto a direção MTV enrola a imprensa e nega que a emissora vá fechar, continua demitindo. Dos quase 500 funcionários que a MTV já teve no Brasil, restam pouco mais de 100. Todos em funções básicas. Em outubro, tudo indica, a Abril devolverá a marca MTV à norte-americana Viacom e abrirá um outro canal - ou incrementará o seu atual canal Vivo, que trata da programação da operadora. Diz a lenda, então a Viacom reinaugurará a MTV no Brasil, mas só com conteúdo internacional - exceto a produção nacional obrigatória pela "lei da cota".

Solteira procura

Coisa das mais estranhas. Na semana passada o SBT fez uma minipropaganda do dia dos namorados na qual a personagem era Patrícia Abravanel. A peça dizia: "No dia dos Namorados, as revistas X e Y trazem como destaque Patrícia Abravanel!". Patrícia, como se sabe, está solteira. E o pedido para o SBT fazer a propaganda (gratuita para as revistas) veio dela. Enfim, deve estar vendendo o próprio peixe. Sem trocadilhos..... hehehehehehe

adblock ativo