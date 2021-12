Ricardo Feltrin: Copa na TV tem 'chutes' e números inúteis

Faço hoje uma coluna dedicada à Copa do Mundo na TV. Se a cobertura da TV merece essa deferência? Não, não merece. A Copa no Brasil apenas está deixando claro que, de todas as formas de jornalismo, o esportivo é de longe o mais repetitivo e produtor de clichês. Ainda bem que Adriano não foi convocado, caso contrário teríamos de ouvir todos os dias alguma notícia sobre o "imperador" Adriano. E se preparem porque no próximo sábado haverá muitas citações ao "mago" chileno Valdívia (que por acaso nasceu na Venezuela). Ou o "rei" das traves, Júlio Cesar. Ou ainda algum dado sobre o "incrível" Hulk. Sugestão para a chamada da próxima reportagem com um título "genial"? "Que venga el Chile!"

É impressionante como o jornalismo esportivo, especialmente o da TV, é uma usina de chavões ridículos. Motivo? Não imagino. Um amigo jornalista (esportivo) tem a opinião negativa que, quem cobre esporte, precisa mostrar o tempo todo que tem cultura, que lê e que sabe outras coisas, além de dados sobre a bola e os 22 sujeitos que correm atrás dela por 90 minutos. Fora os acréscimos.

Porém, tanta "cultura" desaparece completamente no momento em que começam as infames mesas-redondas da TV antes e depois dos jogos. É um festival de chutes. "Quanto você acha que vai dar no sábado Brasil x Chile?"; "Como você acha que Felipão vai armar o meio-campo?"; "Como você acha que o Chile vai se escalar?" Parece até que nos debates esportivos nesta Copa o jornalismo esportivo na TV se transcende e vira uma espécie de I Ching. A mãe Dinah morreu, que Deus a tenha, mas seus herdeiros estão em todos os canais. E nem se pode dizer que quem tem TV por assinatura está se dando bem. Coisa nenhuma. ESPN, SporTV e Fox Sports também são outros celeiros de "profetas" do novo milênio.



E o que dizer do festival de estatísticas inúteis com que os canais estão bombardeando o telespectador? Ah, porque foi a quinta vez que o Brasil chegou às oitavas somente no último jogo da primeira fase. Oh, porque é a primeira vez que um centroavante cujo nome começa com a letra F não marcou gol nos dois primeiros jogos. Ei! Na frente da tela da TV, nós, telespectadores, rebatemos: Porque é a 1.657ª vez que vocês estão dando algum número imbecil para encher linguiça numa reportagem medíocre? Afinal, ninguém quer saber como se faz a linguiça, a não ser o cachorro.

Falando nos nossos amigos peludos, o estudioso Ivan Pavlov (1849-1936) ficaria impressionado como o jornalismo esportivo do século 21 ainda se utiliza de suas teorias. Para quem não sabe, Pavlov é um russo que nasceu em meados do século 19 e, no começo do século 20, estudou o reflexo condicionado em cachorros. Resumindo o filé: ele conseguiu fazer com que os cachorros babassem sempre que soasse uma campainha. Porque eles sabiam que receberiam petiscos depois do som.

Pois na Copa não tem petisco, mas os repórteres conseguiram "adestrar" torcedores brasileiros e de outras nações. Basta virar a câmera para eles e gritar Brasiiiiiiiil. Imediatamente eles passam a pular feito saracuras durante a dança do acasalamento. Aliás, é assim que começam e terminam todas as reportagens (sic) do programa de Fátima Bernardes, da Band, do SBT, da Record, da RedeTV! e de qualquer emissora que esteja pautando suas equipes para cobrir a Copa.

E para vocês, jornalistas esportivos, que gostam tanto de estatísticas: Porque esta é a 12ª Copa do Mundo com cobertura em tempo real e vocês já deveriam ter aprendido fazer a coisa certa. Queremos menos numeralha e mais informação, mais comportamento, mais sugestões sobre as belezas de cada sede, as melhores praias da Bahia, o melhor tutu de Belo Horizonte e a lagosta the best de Natal. Uma reserva de animais em Manaus ou um passeio diferente no Rio. Onde assistir a um pôr de sol flambado em São Paulo, longe do Itaquerão. O jornalismo esportivo devia usar esta Copa 2014 para se repensar e se renovar. Porque se há tanta bobagem sendo transmitida numa competição de um só esporte, imaginem na Olimpíada.

