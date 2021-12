Ricardo Feltrin: Com a Copa, Band fica em 4º no ibope na BA

A Band está faturando milhões a mais de telespectadores em quase todo o país, graças à Copa do Mundo. Além da Globo, só ela transmite os jogos na TV aberta. O "quase" fica por conta justamente da Bahia. Na Grande Salvador, a Band só assume a vice-liderança de ibope nos dias de jogos do Brasil. No restante dos jogos, porém, o canal chega a amargar a quarta colocação - ficando atrás dos vespertinos da Record e dos dramalhões mexicanos do SBT.

Só dá ela

Nos últimos dois jogos da seleção, a Globo liderou com folga o ibope baiano, na casa dos 40 pontos (mais que a média no restante do país). A Band teve 4 pontos -- quatro vezes mais do que sem Copa.

Mesmo assim...

Números fechados comparando as Copas de 2010 e 2014 até o momento mostram que a Globo perdeu quase 16% em telespectadores, e a Band perdeu 15%. Uma das prováveis culpadas? A TV por assinatura, que na Bahia e no restante do país cresceu praticamente 100% em apenas quatro anos.

Prego

Falando em Band, diretores da emissora estão sorrindo de orelha a orelha com o fracasso do programa de Rafael Cortez, na Record, que o retirou do CQC. Os executivos da Band estão mais aliviados porque, quando estava na casa, chegou-se a ponderar alçar Rafael para comandar um game show solo.

Porém

Outros executivos mais ponderados acreditam que esse também será o destino de Luis Bacci na Band, tirado a peso de ouro da Record (estima-se que ganhe uns R$ 400 mil mensais). A opinião em voga é a de que ele ainda não tem nome suficiente na TV aberta para alterar significativamente a guerra do ibope, seja em qual horário for seu programa.

Guilhotina

Enquanto vocês, queridos leitores do A TARDE, estão lendo esta singela coluna, a Globo está demitindo alguém. Neste exato instante. Prevendo dias nublados no mercado publicitário em 2015, a emissora está promovendo um corte fenomenal de custos. Dos cerca de 700 atores que tinham contrato de exclusividade na casa, a ideia é reduzir esses quadros a, no máximo, 400. Não pode ser menos que isso porque há ao menos oito produções dramatúrgicas todo ano, e tudo deve ser preparado (papéis distribuídos) com pelo menos seis meses de antecedência.

Todo dia...

... é possível ver alguém chorando nos corredores da emissora, empacotando as coisas, limpando mesas. O departamento de RH global até espalhou caixinhas de lenços de papel por toda a área. A demissão atinge todos os setores.

Nossa Greta Garbo

O primeiro contato de um emissário da Globo com Ana Paula Arósio, tentando convencê-la a estrelar qualquer uma das próximas novelas da casa, não deu em nada. O emissário levou ao menos dez scripts de diferentes personagens para que Ana desse ao menos uma olhada e escolhesse um papel.

I say no no no

Ana Paula disse dez vezes não. Prefere conviver com os meigos cavalos a socializar com diretores cavalos. E atores. E, pior ainda, com a imprensa de celebridades.

