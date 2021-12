Ricardo Feltrin: Bocão assume Balanço Geral na Bahia

Conforme esta coluna já havia antecipado aos leitores de A TARDE, a Record havia muito tempo estava de olho na performance do apresentador Zé Eduardo, do policialesco Se Liga, Bocão. Ele chegou a ser cotado para assumir o programa vespertino inclusive em São Paulo, mas acabou superado por Reinaldo Gottini. Agora, no entanto, Zé Eduardo vai assumir a versão soteropolitana do Balanço.

Entrevistas

Para tomar essa decisão, a Record fez pesquisas junto a telespectadores. As pesquisas apontaram que o público queria um programa "com menos corpo (defunto) presente" e mais descontraído. Ou seja, menos estilo Gil Gomes e mais estilo Ratinho, mais solto.

Ainda na Record

Causou grande decepção a estreia da nova versão de A Fazenda. Esperava-se muito mais, e não os míseros 11 pontos na estreia. O programa anterior começou com 16 pontos (na Grande São Paulo cada ponto vale por 65 mil domicílios; em Salvador vale por 10 mil, cada domicílio contendo, em média, 3,4 pessoas).

Saturação

Se a média continuar ruim, a atual edição de A Fazenda pode ser a derradeira. É um programa muito caro, que causa muita dificuldade para atrair patrocínios graúdos e, sem dúvida, há uma saturação do formato reality, tanto na TV aberta como na fechada.

Troca-surpresa

A Globo emitiu um comunicado oficial, fez cara de paisagem e não fala em motivos razoáveis para a repentina decisão de tirar Patrícia Poeta da bancada do Jornal Nacional. Na verdade, o que a Globo não revela é que desde que assumiu o posto no lugar de Fátima Bernardes, o Jornal Nacional perdeu quase 30% de ibope. Ou seja, um em cada três telespectadores abandonou o jornalístico.

Por outro lado...

Apesar de ser muito bonita e comunicativa, Renata Vasconcelos também não está agradando muito ao público mais popularesco do Fantástico. Vista como uma apresentadora sofisticada e mais afeita ao jornalismo, ela não estaria agradando como "entertainer".

A propósito

A Globo está com problemas não só no jornalismo, mas principalmente em seu Departamento de Jornalismo. Há anos estão à caça de um substituto à altura de Galvão Bueno e, até agora, nada. Tentaram até um teste de transmissão com locução do repórter Alex Escobar, mas ele não agradou. A verdade é que os veteranos vão fazer muita falta no futuro. Hoje todo mundo fala mal do Galvão. Quando ele não estiver mais na TV, vão todos se lamentar dos bons tempos...

Guerra de nervos

Está medonha a guerrinha de nervos entre produções do Balanço Geral (Record) e o Tá na Tela, de Luiz Bacci, na Band. Há acusações mútuas de espionagem e espiões infiltrados. Tudo cascata, claro. Na semana passada, aliás, Luiz Bacci amargou o pior resultado desde sua estreia: 2,1 pontos - o mesmo que a Band registrava antes dele. Já tem gente falando que o programa perdeu o fôlego e o estilo sensacionalista/fantasmagórico, mais cedo ou mais tarde, iria cansar o público. Isso sem falar na falta de criatividade das pautas.

