Ricardo Feltrin: Bahia dá o 2º maior ibope da Globo

Todo mundo sabe que os baianos gostam de viver bem, de praia, de sol e de axé. O que pouca gente sabe é que, no caso dos soteropolitanos, eles têm um "quarto amor", que pouca gente imagina: a TV Globo. Dados obtidos por esta coluna referentes a audiência da TV aberta em todo país apontam que Salvador é a segunda capital em que a Globo mais consegue audiência no Brasil. Os baianos só perdem para os moradores de Florianópolis (SC), em volume de prestígio à emissora da família Marinho.

Tudo a ver

Em Salvador, em abril, último mês consolidado, a média de ibope da Globo entre 7h e 0h ficou em 18,7 pontos. Só perdeu mesmo para Floripa, onde a média ficou em 19,9 pontos. Em São Paulo, por exemplo, essa média foi de apenas 13,1 pontos.

Os rejeitados

O que é interessante é que não só o ibope da Globo "bomba" na Bahia, mas ele também despenca quando se trata de suas concorrentes, Record e SBT. Nessas duas emissoras a média baiana é bem menor que a média geral do país todo.

A assediada

Depois de ser sondada pela Band, a sempre bela Ana Paula Padrão, 48 anos, agora tem sido cortejada pelo SBT, onde já trabalhou. Desta vez, porém, não é para ficar na bancada e apresentar telejornal, e sim fazer matérias especiais - de preferência sobre o mundo feminino. Ana deixou a Record para cuidar de suas empresas, um megaportal de informações, estatísticas e eventos, o Tempo de Mulher; além de sua produtora, a Touareg. Nos dois negócios a jornallista-empresária emprega cerca de 80 pessoas atualmente.

Pode ser...

Depois de fechar um contrato de trabalho para uma minissérie a ser produzida pela Fox, e exibida pela Record, o ex-global e galã Rodrigo Veronese pode acabar ampliando a prestação de serviços com esta última. A Record tem vários projetos de séries policiais e bíblícas para os próximos anos e o sondou. Alguns trabalhos serão produzidos integralmente em seus estúdios RecNov, no Rio. Outros serão parcerias com outros canais (como o Fox) e produtoras. Para reduzir gastos.

Tarde demais

Como muita gente sabe, o SBT tem vários artistas que recebem de acordo com o que seus programas faturam. Esse contrato "parceiro", como é chamado, prevê que artistas e emissora dividam meio a meio tudo que faturam com publicidade e também repartam igualmente todos os gastos de produção. Na maioria dos casos a emissora se dá bem com esses contratos. Maaaas...

Maaaaas?

Mas acontece que, nos casos de Ratinho e Eliana, especificamente, a "parceria" faz a emissora perder muito, mas muito dinheiro. Bem, claro, o SBT até ganha muito com eles, mas ganha bem menos do que se os contratos fossem por salários fixos. O fato é que tanto Ratinho como Eliana têm atraído tantos anunciantes e merchans que estão faturando R$ 1 milhão ou até R$ 2 milhões (Ratinho) em alguns meses.

Dedinhos ricos

Com Eliana, a situação é pior, pois o SBT lhe paga ainda um nababesco "fixo", estimado em R$ 400 mil. Ou seja, mesmo que se ninguém anunciar ela ainda leva "quatrocentinho" para casa.

Seja "malvinda"

No jornalismo da Band, só mesmo José Luiz Datena se colocou a favor da tentativa da emissora em contratar Rachel Shererazade. Todo o restante do departamento cerrou fileiras contra ela, que renovou com o SBT até 2018.

adblock ativo