Ricardo Feltrin: Amor à Vida e paixão pelo drama mexicano

Amor à Vida e paixão pelo dramalhão mexicano

A novela Amor à Vida estreou esta semana com o mesmo ibope que o primeiro capítulo de sua antecessora, Salve Jorge: 35 pontos (cada ponto vale por 62 mil domicílios na Grande São Paulo). Mas, o que chamou a atenção mesmo não foi o ibope baixo para as expectativas da Globo: foi a trama exagerada e abarrotada de coisas já usadas em outras novelas.

Tragédia grega, boliviana e carioca

Só na estreia, a trama de Walcyr Carrasco teve tráfico de drogas, prisão, gente sangrando, um ataque cardíaco, duas cenas de nudez, duas mortes, o Malvino Salvador chorando copiosamente (mas sem lágrimas, um feito!) e até, ora vejam, um bebezinho jogado numa caçamba de lixo - um déjà-vu em menor escala de Avenida Brasil, na qual Carminha (Adriana Esteves) abandona a enteada Rita (Mel Maia) num lixão.

Ahhhh...

...isso sem esquecer que a história tem Suzana Vieira no papel de uma mulher rica e pedante. Ou seja, praticamente Suzana fazendo o papel de si mesma.

Ajuda do pintinho amarelinho

Adriane Galisteu ganhou a ajuda pessoal de Gugu Liberato em sua tentativa de voltar à Record. O apresentador estaria mediando conversações entre a loira e a cúpula da emissora. Dez anos atrás, Galisteu trocou a Record pelo SBT, e até a semana retrasada não havia sido perdoada pelo bispo Gonçalves. Tudo indica que o perdão chegou, já que ela voltou a pisar a emissora como convidada do Programa do Gugu, exibido domingo.

Sem datas por enquanto

Um grupo de empresários paulistas do ramo do entretenimento está tentando trazer o sul-coreano Psy para uma série de shows no Brasil em janeiro (o sonho seria incluir Salvador em uma data, na Arena Fonte Nova). Os empresários, porém, estão tendo três problemas: 1) o gordinho Psy está com a agência lotada; 2) o gordinho Psy está exigindo os "tubos"; 3) O gordinho Psy só tem duas músicas conhecidas no Brasil (provavelmente no mundo também) e seus shows seriam de duração bem curta.

Tristeza

As crianças do elenco de Carrossel ficaram abaladas por saber que na próxima versão da novelinha do SBT, estimada para o primeiro semestre de 2014, praticamente todas deverão ser substituídas. Em outras palavras, os nomes dos personagens serão os mesmos, mas os atores serão outros. O problema é que as crianças crescem e a história tem que ter personagens de uma idade específica.

Lucro das TVs na berlinda

Alguns deputados federais querem votar ainda este ano uma lei que proibiria os canais abertos, concessões públicas, de vender qualquer horário para terceiros. Por terceiros inclua-se igrejas, programas caça-níqueis, atrações de vendas, disque-sexo e todo tipo das chamadas produções independentes. Nem é preciso dizer que Band, RedeTV! e Record já estão na oposição ao projeto e farão lobby contra. Claro que toda a bancada evangélica vai lutar contra.

Ara, tenha dó...

É uma vergonha que um canal pago dito cultural, como o History Channnel, tenha um programa tão tosco como Alienígenas do Passado. A última teoria apresentada no programa, pelo abilolado "especialista" Gorgio Tsoukalos, é que alienígenas estariam preparados para mandar bactérias em meteoros para acabar com a população da Terra. Não é bem uma bactéria, mas os alienígenas parecem já ter colocado uma tênia solitária no cérebro do "professor" Tsoukalos.

