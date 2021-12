Ricardo Feltrin: Amor & Sexo está garantido por mais um ano

O programa comandado por Fernanda Linda, digo, Lima, está garantido no ar em 2014.

Globo garante nova temporada de Na Moral



Globo garante mais um ano de Pedro Bial no Na Moral. A temporada do programa, considerado existencialista e "cabeça", deve ter por volta de 16 episódios. Ok, Na Moral é considerado inteligente pela própria Globo. Uma resposta de Bial ao seu famigerado BBB. Vá lá, não se discute as categorizações de Kant, a mônada de Leibniz, também, a teoria de Wittgenstein, que nos ensina a não confundir o nome de um objeto com sua existência em si.



Freud explica

Mas o Na Moral enfrenta conflitos, sugere conselhos, ainda tem um quadros divertidos. Não deixa de ser um programa agradável, equilibrado e absolutamente com personalidade. Na TV aberta não há nada parecido com o produto, salve um quadro favorito aqui ou ali.

Quem diz que não liga pra ibope, mente

Por enquanto o programa de Fátima não corre o risco de sair do ar, a segunda temporada está garantida. A notícia negativa: embora sempre diga que não se preocupa com ibope, Fátima fica ansiosa com os números. Agora já aprendeu a relaxar.

Programação 2014

O mesmo vale para o Esquenta, de Regina Casé. Torcemos para que o Exxxxxquenta!!!, paródia do programa global e certamente a esquete mais hilária da TV aberta hoje, apresentada por Marcio Lúcio, o popular Carioca, continue se inspirando em dona Casé.

Ego equilibrado

O excelente Ronnnie Von saiu de férias com a patroa. Ele foi o primeiro a aprovar que seu programa não saísse do ar e continuasse a ser apresentado non-stop. A susbstituta será a Claudete Troiano, uma lenda viva da TV...

Gente...

Parece que o Ronnie Von não fez nada demais ao sair de férias (TV Gazeta) e indicar Claudete Troiano para seu lugar. Vocês não imaginam a disputa de egos nas emissoras. Foi uma atitude não só elegante, mas típica de quem está mais que adaptado e seguro com seu meio. O Todo Seu é um dos poucos programas abertos que vale elogiar.

Não tem coisa...

... mais desagradável que programas em que biólogos ou especialistas nacionais e importados ficam pegando e mexendo com animais, insetos ou aracnídeos. Não pode só mostrar o bicho em seu habitat. Tem que ficar pegando, incomodando, torcendo, deixando bem perto da cara. Uma hora leva uma picada e depois diz que Deus é injusto. É justíssimo, isso sim.

