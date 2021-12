Ricardo Feltrin: A TV aberta e os selos do Apocalipse

Conforme esta coluna antecipou aos leitores de A TARDE na semana passada, em Salvador e em boa parte do país a "televisão" segunda colocada em audiência não é mais nem Record e tampouco o SBT: é a TV por assinatura.



Mas, mesmo esta mídia pode ser, grosso modo, só o começo do fim do que conhecemos como TV aberta. Talvez seja só o primeiro selo aberto entre os citados por São João no Apocalipse, último livro bíblico.



O segundo selo apocalíptico, tudo indica, pode ser o dos serviços de TV on-demand, que ainda engatinham no Brasil - mas, para lembrete, só o Netflix já tem no mundo cerca de 50 milhões de assinantes (no Brasil, a empresa não revela números exatos). Você pode assistir ao que desejar, há um menu enorme e, ainda por cima, pode ser na sua TV, laptop ou tablet, em qualquer lugar.



O que isso significa? Bem, em primeiro lugar, que as empresas fornecedores de conteúdo, operadoras e emissoras da TV não aprendem nunca nem com os próprios erros.



Os prováveis motivos da expansão desse novo tipo de TV paga (on-demand) são justamente os que começaram a sufocar a TV aberta: falta de qualidade, programação preguiçosa e repetição dos mesmos programas ou formatos ad nauseam.



Vejam bem. Em vez de ficar assistindo cinco ou seis vezes ao mesmo episódio do ótimo reality show Trato Feito, no The History Channel, em um único final de semana, por exemplo, o assinante da TV on-demand pode escolher assistir a uma maratona de duas ou três temporadas de Seinfeld ou matar saudades da doce e saborosa Charlotte York em Sex and the City. Ou de Frasier. Ou ao hilário e inteligente seriado juvenil iCarly.



Além do preço cada vez mais abusivo cobrado pelas operadoras de TV paga, do atendimento comumente ruim, não parece haver nenhuma disposição das autoridades (Anatel, Ministério das Comunicações e afins) para coibir de uma vez por todas o abuso da repetição de conteúdo na TV paga, ou, pior ainda, na venda além da conta de seus horários para programas de televendas ou religiosos.



Em algum momento do passado recente, o telespectador cansado pensou: para que vou ficar assistindo a essas novelas que só repetem os mesmos assuntos ou a esses telejornais, se já sei tudo que vai acontecer antes porque vi na internet? (o terceiro selo apocalíptico das TVs abertas).



Então ele decidiu fazer uma assinatura de TV e passou a ter acesso a uma miríade de outros programas que nem sonhava existir (ou sonhava havia muito).



Não deve demorar muito para que esse consumidor cada vez mais bem informado uma hora passe a se questionar novamente: por que estou pagando uma fortuna para essa operadora X se os canais dela só ficam reprisando zilhões de vezes os mesmos capítulos dos programas? E olhem que isso vale para quase todo mundo: Discovery, Disney, Nickleodeon, Sony, Warner, Lifetime, TLC.



Os canais esportivos, vá lá, têm muito mais variedade o ano inteiro, mas inventaram os tais pacotes "premiere", que obrigam ao infeliz assinante a desembolsar um "extra" caso queira acompanhar este ou aquele campeonato regional fora de sua alçada ou a (eca!) pancadaria do MMA.



E podem se preparar porque há outros cavaleiros do Apocalipse já galopando por aí: um deles é o fantasma da pirataria, que não para de crescer no País, em todas as regiões.



"Prestação do serviço"



A última pesquisa da ABTA (Associação Brasileira de Televisão por Assinatura) aponta que há mais de 12 milhões de brasileiros (4 milhões de domicílios) que estão assistindo neste exato momento a canais pagos por meio de pirataria: compram uma caixinha, pagam um técnico que a instala e muitas vezes até pagam uma mensalidade simbólica a ele pela "prestação do serviço".



Aliás, em Minas Gerais, acaba de sair uma sentença desfavorável a um consumidor que recorreu à Justiça contra os "péssimos serviços" prestados por seu "pirateador" de canais. O tolinho entrou na Justiça sem saber que estava em situação totalmente ilegal. Ou seja, como a própria ABTA bem sabe: nem sempre é má fé; muitas pessoas nem sabem que estão pagando por serviços desonestos - se é que podem ser chamados de serviços.



Outra prática comum da pirataria, cada vez mais em voga, é feita pelos próprios técnicos e prestadores de serviços de algumas operadoras. Munidos de crachás, usando veículos com logos atestando sua autenticidade à porta, eles primeiro convencem o assinante a fazer o pacote mais baratinho possível (agora existe até o "minibásico", uma espécie de "cúmulo da redundância" das operadoras para cobrar pelo que é gratuito).



Depois disso, convencem o assinante a comprar um outro aparelhinho (que em São Paulo, custa entre R$ 400 e R$ 800), instalam o bichinho no dia e hora marcados e... voilà!



Pelo precinho mensalzinho do pacotinho minibasiquinho o assinante passa a ter direito a todos os canais da TV paga, inclusive os "premiere", como HBO's e até os pornôs. Tudo com sinal de ótima qualidade, aliás.



Legalidade



Por questão de princípios, este colunista será sempre um incansável defensor da legalidade e, principalmente, do pagamento de direitos autorais e conexos. Além disso, é bom lembrar que essa prática "pirata" pode dar até cadeia, mesmo para o mais ignorante dos mortais. Não me venha com essa de "eu não sabia!"



Mas, cá entre nós, leitores, quem pode atirar a primeira pedra contra o eterno consumidor-vítima que tenta dar algum troquinho a tanto preço alto, má qualidade e péssima prestação de serviço?



Muita gente hoje em dia fica discutindo se "oh, será que os jornais em papel vão existir daqui a 10 ou 20 anos?". Eu, pessoalmente, aposto que vão durar para sempre. No mínimo, durarão muito mais que a TV aberta. Mesmo porque esta mídia que você segura em suas mãos neste exato momento, caro leitor, sempre está se renovando e trazendo novas caras, opiniões e dados.



Até quando você lê esta coluninha de entretenimento, há alguma cobrança de qualidade e serviço que está sendo feita em seu nome. Responda sinceramente: hoje em dia a TV aberta ou paga faz isso por você?

