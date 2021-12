Ricardo Feltrin: A Globo e o limite de saturação

Xuxa será apresentada oficialmente na Record nesta quinta-feira, 5. Renato Aragão está há pelo menos meia década na geladeira e só não é demitido porque já está velhinho e virou uma espécie de "sinônimo" das campanhas sociais da emissora. Dan Stulbach, por sua vez, estreia na próxima semana na Band.

Mais exemplos? A Globo vai cortar de 50% a 75% de seu elenco de artistas fixos (como você, leitor querido de A TARDE, ficou sabendo aqui primeiro). A ex-primeira-dama do jornalismo Patricia Poeta saiu direto da bancada do Jornal Nacional para o freezer - e há quem garanta que daí será para a fila do seguro-desemprego. Exageros à parte, afinal, o que está acontecendo com a antes preciosa Rede Globo?

É difícil imaginar? A primeira tese é de que o canal simplesmente cansou a beleza popular. Durante quase 40 anos ou mais, a Globo manteve um verdadeiro monopólio técnico e artístico no país. Os melhores profissionais, os melhores cenógrafos, os mais talentosos artistas, os jornalistas mais renomados, todo tipo de profissional superlativo só tinha nome mesmo se estivesse na Globo.

Durante décadas, o auge do sucesso de uma atriz era ter um papelzinho na novela das 21h. O "everest" de qualquer repórter ambicioso era ter seu nome anunciado em uma materiazinha em horário nobre. Para ser o máximo currículo da computação gráfica, o sujeito tinha de ter passado pela "escola" Hans Donner.

O que pode estar acontecendo, na verdade, é que a Globo pode ter chegado a um nível tão irreal e inédito de poder - em relação à TV aberta no resto do mundo -, que pode já ter atingido o fim não de seu monopólio midiático, mas de sua importância. E pode ser justamente aí que a cobra torce o rabo (perdoem-me pelo singelo trocadilho com a serpente mítica ouroborus).

É perigoso aqui até "metaforizar" uma das teses do filósofo Francis Fukuyama, que previu o fim da história em 1992. Não, amiguinhos, não se trata do fim da Globo ou de sua história, mas, talvez, de seu badalado padrão de qualidade - quiçá de sua importância para o telespectador.

Quem precisa ainda pagar milhões para manter Xuxa fora do ar só para ela não assinar com outra emissora? Quem se importa se o último acarajé moreno do tabuleiro da baiana acaba de ser afastado da bancada do jornal mais importante da Globo e colocada para congelar numa Brastemp - mesmo sendo esposa de importante diretor da emissora?

Sejam sinceros: faz alguma falta não ver mais Renato Aragão aos domingos? É motivo de exasperação ou mobilização da sociedade civil a decisão da Globo em eliminar quase que completamente a programação infantil?

Querem saber, senhoras e senhores (e umas poucas birrentas criancinhas)? A verdade é que ninguém está mais nem aí para o que acontece ou deixa de acontecer com a Globo. Há tanta diversidade cultural no país, em jornais, revistas e, em especial, na internet que a Globo está perdendo sua importância e, pior, ninguém está nem notando!

Há quanto tempo a querida leitora não se empolga de verdade com alguma novela exibida em horário nobre? Vamos ser ainda mais modestos: qual foi o último personagem realmente interessante em alguma novela global, seja de que horário for?



Qual foi a última reviravolta realmente inteligente numa trama que fez você comentar o capítulo com amigos de escritório na manhã seguinte? Não mintam! Foi neste século? JURAM?

Vejam bem, queridos, este escriba não disse que a Globo perderá seu poder ou vai minguar até a miséria, pois por muito tempo continuará enchendo as burras com dinheiro das generosas agências.

O problema é que, em sua própria e tamanha configuração megalômana, construída por uma família que sempre foi zelosa com os poderosos - fossem militares ou civis --, a Globo está deixando de ser... "A Globo". Ela está virando uma espécie de placebo, vítima de seu próprio padrão e discurso repetitivos.

A Globo está replicando a si mesma em outros canais: seja na "nova" Xuxa na Record; em Stulbach no CQC; seja no elenco desprezado no passado que foi parar na última boa novela bíblica da Record; seja nessa pandemia de talk shows por todos os lados.

Até mesmo no fato de a Globosat ter tantos canais e tão grande monopólio também na TV por assinatura, isso está "aguando" também ali o chamado padrão Globo. Para a percepção do telespectador comum, a Globo ainda vai virar uma marca de leite pasteurizado.

