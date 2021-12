Reviva reconstrói o mistério da novela A Próxima Vítima

O mistério tomou conta do Brasil e do horário nobre da TV Globo em 1995 com a exibição da novela A Próxima Vítima, de Silvio de Abreu. Neste domingo, 01, o Reviva lembra a repercussão histórica da trama, que estreia no Viva no dia 9. Tony Ramos, Susana Vieira, Claudia Ohana, Viviane Pasmanter e o autor, Silvio de Abreu, recordam como foi trabalhar na novela e revelam que o clima de suspense era sentido até nos bastidores da produção.

A imprensa da época ficava ávida por qualquer pista que entregasse os detalhes da trama. Para manter suspense para o público e para os próprios atores, Silvio de Abreu precisou se desdobrar. "Passei a mandar capítulos falsos, o que me deu um grande trabalho porque eu escrevia o capítulo, mandava e, quando era publicado, eu mandava o outro. Então, fiz uma bagunça que ninguém sabia de verdade se seria esse ou se seria aquele capítulo", revela.

Enquanto uma série de assassinatos choca São Paulo, o feirante Juca, vivido por Tony Ramos, tenta levar a vida honestamente. Ele é dono de uma barraca no tradicional Mercado Municipal da cidade. "Ele é um homem de muita força moral. Eu me lembro que na criação da personagem, tanto o Jorginho Fernando [diretor] quanto o Silvio de Abreu disseram assim: 'Tony, esse homem é um homem daqui, do Brás. Um homem de São Paulo, do Mercado'. Eu falei: 'Conheço esse homem de alguma forma, da minha infância. Vou tentar fazer esse homem'", conta o ator.

Dona de uma cantina italiana, Ana, personagem de Susana Vieira, era a grande paixão de Juca. Mas ela só tinha olhos para Marcelo (José Wilker), pai de seus filhos, porém casado com a poderosa Francesca Ferreto (Tereza Rachel). "Foi inesquecível. A gente riu muito, eu comi muito, e tive um belo trabalho porque era dramático, mas ao mesmo tempo a italiana era engraçada. Dizia: 'Mas vai botar a mesa e não vai me colocar álcool'. Eu sei que eu apanhei um pouco no começo por causa do sotaque, mas depois não parava mais de falar italianada", diz.

A grande vilã

Isabella Ferreto, interpretada por Claudia Ohana, era uma das grandes vilãs da novela. Bonita e sedutora, ela conseguia tudo o que queria manipulando a todos com a sua cara de anjo. Ela era noiva de Diego (Marcos Frota), mas tinha um caso tórrido com Marcelo (José Wilker), marido da tia Francesca e amante de Ana. "Me lembro que a primeira cena da novela era eu fazendo sexo com o Wilker na cozinha. Caramba, começar o primeiro dia com sexo na cozinha, meu Deus. Vamos lá, né? O Wilker é um grande parceiro de cena".

adblock ativo