Revista afirma que Janaína é a real assassina de Max

Depois de Nina (Debora Falabella) ser presa como principal suspeita e Mãe Lucinda (Vera Holtz) assumir a culpa para livrar a cozinheira das grades, a revista "TITITI" garante que Janaína (Claudia Missura) será revelada como a verdadeira assassina de Max (Marcelo Novaes) em "Avenida Brasil". O bandido deve ser morto nesta quinta-feira, 11.

A empregada da família Tufão responsabiliza o malandro pela entrada de seu filho Lúcio (Emiliano D'Avila) no mundo do crime e passa a faca no cafajeste. Mas até lá muito água há de rolar. A verdade mesmo é que o assassino só será conhecido no último capítulo, que vai ao ar dia 19.

