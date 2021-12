Reviravoltas vão ocorrer em 'Império'

Nos próximos capítulos da trama global, Maria Marta oferecerá uma enorme quantia de dinheiro para a sobrinha Amanda destruir a vida do Comendador.

A partir do mês de novembro, haverá um assassinato e a principal suspeita do crime será Cora. A vítima possivelmente será Maria Clara, filha de José Alfredo.

Com Maria Clara fora da reta, Cora poderá seguir com o plano e provar que sua sobrinha Cristina é, na verdade, herdeira legítima do Comendador.

adblock ativo