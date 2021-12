'Revenge' deveria ter só mais uma temporada, diz Bowman

Ser pago para desprezar a própria namorada parece uma função estranha, mas é a diversão de Joshua Bowman, o Daniel Grayson da série Revenge. Na terceira temporada, exibida pela Sony todas as quartas, às 22 horas, seu personagem anda em uma fase ruim com a noiva Amanda/Emily, interpretada pela namorada na vida real, Emily VanCamp.

"Estou adorando. Nós o vimos sendo bobo no passado e agora, finalmente, ele está vendo algo. Eu prefiro fazer o lado mau dele, é mais prazeroso. E essa é a pegada da série, em que todos dizem ‘Eu te amo, mas quero muito te matar’. É por isso que é divertido", disse à reportagem em sua rápida passagem por São Paulo para divulgar a série e uma marca de roupas.

Com romances com Amy Winehouse (1983-2011) e Milley Cyrus no currículo, o britânico pede para não tocar no assunto. Entretanto, afirma gostar de trabalhar ao lado da namorada. "Não quero falar sobre relacionamentos, mas é muito bom."

Na atração, Daniel é o elemento essencial para a vendeta de Emily, disfarçada de Amanda. Ela quer se casar com o playboy para dar continuidade ao plano de se vingar dos sogros, que, no passado, foram responsáveis pela prisão de seu pai, que morreu no cárcere.

Recentemente, Bowman sugeriu que seu personagem deveria morrer. A declaração rodou o mundo como uma vontade de pedir demissão.

"É besteira. Virou algo que não era para ser. O que quis dizer é que, do ponto de vista de personagem, gostaria que ele morresse. Acho que Daniel deveria ser sacrificado, pois ele é julgado por tudo o que aconteceu (com seus pais). Não quero sair. Adoro trabalhar lá e amo meus colegas", minimiza.

