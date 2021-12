Resumo das Novelas: Veja o que acontece neste sábado

Leia o resumo das principais novelas e fique por dentro dos acontecimentos deste sábado, 17.

Boogie Oogie (18h) - Susana faz uma proposta a Cristina

Susana faz uma proposta a Cristina. Tadeu aconselha Inês sobre as escolhas dela para o futuro. Beto descobre que Bastos apresentou uma oportunidade de trabalho para Inês fora do país. Luísa vê Dani andando de patins e se preocupa com a gravidez da filha. Beatriz fica apreensiva com a viagem para os Estados Unidos e teme que Elísio descubra a verdade.

Vitória acusa Rafael de ter contado sobre a ida aos Estados Unidos para Mário. Vitória cobra apoio de Rafael. Vicente conversa com Inês sobre a viagem. Carlota e Pedro discutem, e Luísa o defende. Inês faz um pedido a Madalena.

Alto Astral (19h) - Marcos planeja morte de Sueli

Maria Inês diz a Israel que sabe sobre a sua doença e pedirá a Marcos que ele volte ao hospital como clínico geral. Laura procura Samantha e pede à vidente para ajudá-la com Caíque. Samantha tenta convencer Laura de que Caíque não a ama mais.

Gaby confidencia a Suzana que não gosta mais de Gustavo. Débora conta a Úrsula que Marcelo brigou no restaurante por causa de Maria Inês. Heitor revela a Afeganistão que é ele quem cozinha. Marcos oferece dinheiro a Miranda para tirar Sueli de sua vida.

Império (21h) - José Alfredo visita o túmulo do filho de Jesuína

José Alfredo se surpreende com a declaração de Jesuína. Maria Marta convida Cora para uma conversa particular. Silviano telefona para João Lucas e diz que Du sumiu. Cora conversa com Maria Marta sobre a exumação de José Alfredo. Maria Clara e José Pedro exigem saber o que Cora contou à Maria Marta. Maurílio provoca José Pedro. José Alfredo visita o túmulo do filho de Jesuína. Xana e Naná conseguem o novo endereço de Luciano. Juju treina com Arnoldão. Maria Clara confronta José Pedro. José Pedro telefona para Danielle e ela o ameaça.

Du trata João Lucas com frieza. Cláudio conversa com Beatriz e Bianca sobre o Enrico. Cláudio vai ao restaurante do Vicente para uma reunião com a equipe. Téo pede para Érika entrevistar Felipe. Felipe enfrenta Enrico. Maria Marta observa do carro o movimento do Bar do Manoel. José Alfredo se despede de Jesuína. Elivaldo elogia Tuane. Tuanedesconfia de Marcão. José Alfredo e Josué conversam sobre Maurílio. Maria Marta entra no Bar do Manoel e pede para falar com José Alfredo.

