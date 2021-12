Resumo das Novelas: Veja o que acontece neste sábado

Boogie Oogie (18h) - Sandra coloca Carlota contra parede

Sandra conversa com o gerente da boate Vogue. Dani vai fazer ultrassom, mas Rodrigo não quer ir junto. Serginho vai morar com Rafa na casa de Inês, que passa a dividir o quarto com Tadeu. Susana chega à agência e não gosta de ver Beatriz trabalhando ali. Dani desabafa com Vitória sobre sua relação com Rodrigo. Carlota e Beto tentam colocar em prática o plano de tirar Fernando da presidência da VIP Turismo.

Gustavo interroga Vitória sobre Susana, mas também faz perguntas sobre Homero. Sandra conversa com Luisa sobre o seu encontro com Carlos, e conta que o ex-gerente da boate Vogue indicou Corvo para que obtenha mais informações. Carlota tenta convencer a família de que Fernando precisa descansar do trabalho. Sandra coloca Carlota contra parede e a questiona sobre Corvo.

Alto Astral (19h) - Marcos bola plano para que Sueli seja presa

A médica volta atrás e finge não reconhecer Laura. Fernando declara seu amor para Itália. Caíque aceita cumprir o pacto que tinha com Castilho em sua vida passada para receber ajuda e sair da clínica. Tina avisa a Manuel que terá que visitar a tia em São Paulo e fala misteriosamente ao celular.

Marcos pensa em um plano para que Sueli seja presa fora do Brasil. Sueli diz a Nildes que não vai viajar. Scarlet avisa a Adriana que o pai morreu. Castilho incorpora em Ivani e avisa ao enfermeiro que Caíque está curado.

Império (21h) - Elivaldo desmaia ao ver José Alfredo

Danielle conversa com Maurílio. Xênia convida Manoel para sambar com ela. Pietro aproveita a ausência de Manoel e coloca um purgante na feijoada. José Pedro conversa com Kleber. A polícia chega ao restaurante de Vicente. José Pedro e Kleber são presos. Vicente conta para Maria Clara que José Pedro foi levado pelos policiais. Danielle vibra com Maurílio a prisão de José Pedro. Cristina conversa com José Alfredo. Maria Marta desconfia que Maurílio denunciou José Pedro. Magnólia e Severo vão a joalheria Império.

Enrico começa a colocar em prática mais um plano para sabotar o restaurante de Vicente. Jonas marca um encontro com Érika. Cristina conversa com Merival sobre a situação de José Pedro. Téo Pereira vai ao apartamento do Comendador para conversar com Maria Marta. Xênia se enfurece quando fica sabendo que Juliane não comeu a feijoada. Elivaldo desmaia ao ver José Alfredo. Cora implica com Jurema. José Alfredo conversa com Elivaldo sobre a sua falsa morte. Merival pede um valor alto para soltar José Pedro e Maurílio diz que pode pagar com a condição de Maria Marta se casar com ele.

adblock ativo