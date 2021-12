Resumo das Novelas: Veja o que acontece neste sábado

Boogie Oogie (18h) - Rafael conta a chantagem de Vitória para Sandra

Sandra questiona Vitória sobre a conversa dela com Rafael e Beatriz se preocupa. Zuleica impede Luisa e Ricardo de visitarem a filha. Vitória avisa que quer fazer uma reunião familiar na mansão, e Carlota detesta a ideia. Rafael conta a chantagem de Vitória para Sandra, mas mesmo assim eles marcam a data do casamento. Dr Curi avisa a Fernando que Cristina não tem direito a casa.

Célia pergunta a Mário e Gilda se o sócio deles vai à festa. Susana assina um documento que a torna gestora dos negócios de Homero. Artur conta a Fernando que Célia está trabalhando na Star Trip. Fernando vai à casa de Cristina. Vitória leva o médico que contratou para a reunião familiar. Fernando beija Cristina.

Alto Astral (19h) - Sueli termina affair com Marcos

Ricardo tenta despistar Úrsula sobre a proximidade entre Maria Inês e Marcelo. Sueli avisa a Marcos que de agora em diante será apenas sua secretária. Marcelo confessa para Ricardo que sempre amou Maria Inês. Aurélia aconselha Suzana a contar para a família o que seu marido fazia com ela.

Heitor comenta com Afeganistão que contratará um detetive para encontrar seu pai. César aceita o desafio de competir com Ricardo. Israel conta para Itália que Fernando lhe conseguiu uma entrevista de emprego.

Império (21h) - Cora se enfurece com José Alfredo

Cora se enfurece com José Alfredo. Cláudio tenta fazer Enrico confessar o nome de seu cúmplice. Cora chora pensando em José Alfredo. José Alfredo entrega um pedaço do seu diamante a cada um de seus filhos. Danielle grava um depoimento para Maurílio sobre a família de José Pedro. Jurema procura Cora para saber de Jairo. Leonardo afirma que devolverá a Amanda o dinheiro que a amiga gastou com ele.

Vicente volta para o restaurante e agradece Felipe pela ajuda. Maria Marta pede que José Pedro deixe Danielle. João Lucas afirma a Du que cumprirá a promessa que fez ao pai quando ganhou seu diamante. Amanda se insinua para José Pedro. Maurílio avisa a Téo da gravação feita por Danielle. José Alfredo procura Maria Ísis.

