Resumo das Novelas: Veja o que acontece nesta terça-feira

Leia o resumo das principais novelas e fique por dentro dos acontecimentos desta terça-feira, 06.

"Malhação" (17h) - Bianca e Duca decidem voltar a namorar

Dandara tenta se explicar para Gael. René insiste em reatar com Dandara. King ajuda Simplício a convencer Bete a aceitá-lo de volta. Marcelo aparece no almoço de Delma e Gael. Delma aconselha Gael a confiar em Karina. Wallace e Lincoln não acreditam em Simplício. Roberta pede para ficar com Marcelo.

Duca e Bianca decidem dar mais uma chance ao namoro. João cria um falso perfil na rede social. Nando convida Delma para ouvir música e Tomtom os acompanha. Pedro pede para namorar Karina na frente de Gael. Karina reclama por Gael não implicar com Bianca e Duca. Bianca e Duca ficam juntos na piscina da Aquazen.

"Boogie Oogie" (18h) - Susana é presa

Beatriz fica transtornada com a revelação de Carlota e decide sair de casa. Alessandra conta para os pais sobre a farsa de Vitória e Célia se preocupa com Beatriz. Sandra enfrenta Carlota ao descobrir que ela contou sobre Vitória para Beatriz.

Cláudia, Otávio e Elísio tentam convencer Beatriz a ficar em casa. Vitória pede para a mãe desistir de ir embora. Leonor comemora a saída da rival da casa de Elísio. Beatriz se encontra com Paulo. Alertado por Mário, o inspetor Gustavo consegue apreender Susana na Star Trip.

"Alto Astral" (19h) - Bella ajuda Caíque a fugir da clínica

Marcos avisa a Emir que Israel é dependente químico e o rapaz perde a oportunidade de emprego. Bella ajuda Caíque a fugir da clínica. Aurélia aconselha Suzana a contar a verdade sobre o desaparecimento de Oscar. Marcos pensa em se livrar de Sueli e lhe oferece um curso na Inglaterra. Maria Inês se desespera ao saber que Caíque fugiu da clínica.

Fernando e Itália encontram Israel na rua e o levam para o hospital. Adriana pensa em como acabar com a imagem do hospital. Nildes descobre que Marcos mentiu sobre o estado de saúde de Gustavo, na época do acidente, e pergunta a Sueli se ela o ajudou. Marcos conta a Laura que Caíque fugiu da clínica. Caíque pede ajuda para Samantha.

"Império" (21h) - Maria Marta confirma que Zé está enterrado

Maurílio afirma a Maria Marta que ficará no quarto de José Alfredo. Maria Clara confidencia a Vicente que acredita que seu pai esteja vivo. Cora decide investigar o bar de Manoel. Naná se despede de Luciano e observa o menino seguir com os pais adotivos. Maurílio recebe um telefonema misterioso. Salvador conta para Vicente que fez um quadro de Helena. Téo reclama das excentricidades de Magnólia e Severo. Maria Clara ouve Cristina falando com Patrício.

Xana desmaia ao saber que Luciano foi adotado. Carmem reclama por Jonas ter contratado Érika para divulgar o leilão de Salvador. Téo exige que Maurílio obrigue Maria Marta a lhe dar uma entrevista. José Pedro rouba o diamante cor-de-rosa de João Lucas. Patrício enfrenta Maria Clara. Maria Marta vai com Brigel ao cemitério. Josué e Moacyr colocam um cadáver no caixão de José Alfredo. Naná tenta consolar Xana. Maria Isis ouve Felipe falando com Enrico sobre a sabotagem feita no restaurante de Vicente. Maria Marta confirma que José Alfredo está enterrado.

