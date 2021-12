Resumo das Novelas: Veja o que acontece nesta terça-feira

Leia o resumo das principais novelas e fique por dentro dos acontecimentos desta terça-feira, 16. Confira!

Malhação (17h) - Delma expulsa Marcelo de casa

Marcelo vai atrás de Tomtom na Aquazen. Roberta pede para conversar com Delma e Lincoln se desespera. Roberta revela para Delma seu romance com Marcelo. Delma se revolta contra o marido e começa a discutir com ele. Pedro e Lincoln ficam desolados. Jeff decide não fazer o teste para o grupo de dança, causando decepção em Lucrécia e Sol.

Delma expulsa Marcelo de casa. Jeff desabafa com Sol e assume que precisa enfrentar Lincoln se quiser dançar. Marcelo se despede de Pedro, que tenta consolar Delma. Jade não consegue ser aprovada no teste e Lucrécia é dura com a filha. Jade procura Cobra, que a apoia, e os dois se beijam. Pedro vai atrás de Roberta.

Boogie Oogie (18h) - Susana pensa em descobrir nova amante de Fernando

Vitória não aceita a proposta de Carlota. Susana comenta com Homero que Gilda saberá que ela é sua sócia. Vicente incentiva Sandra a pedir para Madalena ajudar Augusta. Paulo questiona Vitória sobre o médico que lhe indicou.

Madalena pede para Vicente conseguir o telefone do dono da casa de Augusta. Paulo vai atrás de Nestor para falar sobre a doença de Vitória. Susana pensa em descobrir quem é a nova amante de Fernando. Fernando manda Artur espionar a festa da Star Trip. Susana tenta convencer Rodrigo a fazer as pazes com Gilda. Vitória pede para Carlota revelar o seu segredo.

Alto Astral (19h) - César avisa a Débora que está apaixonado por Itália

Caíque ouve as acusações de Gustavo e Marcos. Samantha diz a Pepito que a voz que estava ao seu lado voltou, embora estivesse com um tom diferente. Maria Inês aconselha Caíque a encarar seu dom. Tina desconfia de que algum de seus filhos ajudou Afeganistão a preparar os quitutes.

Afeganistão diz a Manuel que não se lembra de ter feito a comida e acredita que tenha tido nova crise de sonambulismo. César avisa a Débora que desistiu da aposta e está apaixonado por Itália. Samantha diz a Laura que prevê uma tragédia em sua vida.

Império (21h) - Zé pede o divórcio a Maria Marta

José Alfredo pede perdão a Maria Ísis. João Lucas e Maria Clara acreditam que o pai esteja escondendo uma doença terminal. Téo se prepara para a audiência. Danielle não atende o telefonema de José Pedro. Amanda vai ao quarto de José Pedro, mas ele a rejeita. Amanda visita Leonardo no hospital. Cristina discute com Vicente. José Alfredo pede o divórcio a Maria Marta. Felipe é humilhado por Enrico. Cláudio, Beatriz e Merival vão juntos para o fórum.

Antoninho avisa a José Alfredo que sua história será o tema de sua escola de samba. Cristina paga para Maria Marta mais uma parcela do dinheiro que lhe deve. Maria Marta estranha por Maurílio não querer vê-la. Salvador pede para Orville não vender os seus quadros. O processo de Téo e Cláudio é arquivado e o blogueiro é preso por desacato. José Pedro flagra Danielle e Maurílio no bar do hotel. Téo sai do fórum algemado e é alvo de vários fotógrafos.

