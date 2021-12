Resumo das novelas: Veja o que acontece nesta terça

Veja os resumos das novelas e fique por dentro dos acontecimentos desta terça-feira, 20.

Malhação (17h) - Duca e Gael descobrem que Henrique é filho de Heideguer

Henrique impressiona os jurados e ganha o papel de Romeu. René e Dandara parabenizam João pelo bom trabalho. Bianca conta para Henrique que reatou o namoro com Duca. Gael apoia Duca, que está preocupado com o futuro de seu relacionamento depois dos ensaios da peça. Jeff parte para Joaçaba para encontrar com Mari.

Heideguer comemora a reaproximação entre Henrique e Bianca. Duca afirma que apoiará a carreira de Bianca. King avisa a Simplício que o esquema dos dois foi descoberto e o pai de Sol se preocupa com a família. Bianca e Henrique ensaiam com Edgard, e o menino provoca a atriz. Karina lê um texto de Pedro sobre eles e se irrita com o namorado. Duca e Gael descobrem que Henrique é filho de Heideguer.

Boogie Oogie (18h) - Artur chantageia Beto

Gilda e Mário repreendem Rodrigo por ter deixado o envelope com Zuleica. Elísio exige que Vitória explique por que ela e Beatriz tiraram o visto para os Estados Unidos. Beto se incomoda quando Rodrigo conta que está trabalhando na Star Trip. Sandra, Rafael e Tadeu preparam uma festa de despedida para Inês.

Luísa tenta convencer Daniele e Rodrigo a se casarem. Inês convida Susana para viajar com ela. Artur chantageia Beto para conseguir um aumento na Vip Turismo e acaba demitido. Pedro implica com Carlota. Artur conta para Carlota que Fernando está tendo um caso com Cristina.

Alto Astral (19h) - Marcos é flagrado mexendo no tubo de oxigênio da Sueli

Sueli é socorrida por vizinhos. Gaby conta para Suzana que Ricardo deu a ideia de provar a inocência de Emerson no roubo ao bazar. Itália aceita namorar Fernando, mas pede ao médico para manter segredo.

Afonso pede a Azeitona que vigie o quarto em que Sueli está. Tavares não deixa Marcos assumir a cirurgia de Sueli. Suzana demonstra interesse por Fernando. Azeitona flagra Marcos mexendo no tubo de oxigênio da Sueli.

Império (21h) - Marta começa sua entrevista com Téo

Jesuína faz um telefonema e avisa sobre a visita do Comendador. Xana não gosta do futuro pai adotivo de Luciano. Xana se surpreende com Aline. Helena pede para encontrar Érika. Orville tem um mau pressentimento sobre o leilão.

José Alfredo avisa a Maria Ísis que se esconderá em sua casa. Maria Clara desdenha os desenhos de Amanda. Antônio comenta com Vicente que está interessado em Naná. Carmem ouve Helena conversar com Salvador sobre o leilão. Marta começa sua entrevista com Téo.

