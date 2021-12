Resumo das novelas: Veja o que acontece nesta terça

Malhação (17h) - Vicki descobre Pedro e Tomtom escondidos

Vicki se emociona com a poesia que João recita. René beija Dandara novamente. VIcki vê Pedro e TomTom escondidos e se irrita. João conta para Vicki que Pedro recebeu dinheiro para ficar com Karina. Dandara e René consolam o filho. TomTom aconselha Pedro a contar a verdade para Karina.

René sugere que João se candidate para o papel de Romeu na montagem da Ribalta. Dandara e Nando cantam juntos. Karina reclama por Gael permitir que Bianca e Duca namorem. João se aproxima ainda mais de René. Nando e Dandara encontram um rato na Ribalta e Gael socorre a professora. René vê Dandara e Gael se beijando.

Boogie Ogie (18h) - Diana conta para Beto que Inês e Tadeu estão namorando

Corvo deixa uma revista antiga na casa de Sandra. Madalena ameaça tirar Carlota de sua casa. Diana conta para Beto que Inês e Tadeu estão namorando. Cláudia avisa a Otávio que Serginho está morando na casa de Inês e Vitória o incentiva a lutar para ficar com Alessandra. Sandra encontra os donos de Cacau. Inês tenta dar aulas de ginástica para Vicente.

Sandra pede para Rafael ficar ao seu lado. Carlota fica tensa ao ver a revista na mão de Sandra e avisa para ela tomar cuidado com o Corvo. Otávio beija Alessandra, que mente para não sair com Serginho. Susana descobre que Fernando saiu da Vip Turismo. Cristina conta para Fernando sobre a morte de Odete e o empresário questiona Carlota.

Alto Astral (19h) - Gustavo cai em armadilha

Caíque termina com Laura para garantir a segurança da amada. Emerson diz a Gaby que não voltará para sua casa. Gaby e Gustavo discutem por causa de Emerson. Para atrair Gustavo até o hospital, Sueli diz que Marcos pediu para ele fazer um exame.

Samantha participa de um programa de televisão para falar sobre a premonição da explosão do estádio, mas é Pepito quem agrada o púbico. Suzana vai à delegacia e presta depoimento sobre Oscar. Sueli grava a conversa com Gustavo sobre a armação do acidente de carro planejado por Marcos.

Império (21h) - Cristina irá para a Suíça a pedido de Zé Alfredo

José Alfredo desconfia de que Maurílio tenha roubado o seu dinheiro. Cláudio revela que usou Felipe para descobrir os crimes de Enrico. Cristina se surpreende quando José Alfredo comunica que ela irá para a Suíça. Maria Marta percebe a tensão de Maurílio ao pedir a documentação para o casamento. Maurílio flagra os funcionários da joalheria Império reclamando da empresa. José Alfredo conta para Maria Ísis que perdeu sua fortuna. Danielle visita José Pedro. Orville acerta com Jonas os detalhes para o leilão de Salvador.

Tuane ouve Elivaldo falando com Marcão sobre um parente distante. A diretora da casa de acolhimento orienta Naná a esquecer Luciano. Cora e Carmem vão tirar José Pedro da cadeia. Felipe ameaça Cláudio para defender Enrico e os dois acabam presos. Maurílio entrega dinheiro para Maria Marta pagar os funcionários e tirar José Pedro da cadeia. Zezé comenta com Du que conheceu o médico que fez seu parto. Magnólia discute com Téo. Cristina questiona Maurílio sobre a origem de seu dinheiro.

