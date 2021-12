Resumo das Novelas: Veja o que acontece nesta terça

Malhação (17h) - Bianca vê Duca beijando Ana Flor

Karina fica ansiosa para receber o presente de Pedro. Lucrécia decide abrir o jogo e revela sua doença para Jade. Karina luta com todos os meninos da academia. Dalva convence Sol a ir para o forró de Lincoln, e a aspirante a cantora convida Bianca para acompanhá-la.

Karina tenta falar com Gael sobre suas dificuldades com Pedro. Ana Flor se insinua para Duca. Mari sente-se mal e Jeff a ajuda. Bianca vê Duca beijando Ana Flor. Jeff leva Mari para o hospital. Karina reclama por Pedro ter contado para João sobre a discussão que tiveram. Orelha apresenta o novo clipe da Galera da Ribalta.



Boogie Oogie (18h) - Odete é atropelada

Carlota exige que Fernando escolha entre ela e Sandra. Vicente comenta com Inês que quer pedir Madalena em casamento. Rafael revela para Carlota que Rodrigo é filho de Fernando. Beto descobre que Odete fugiu com a ajuda de Cláudia. Beto consegue encontrar Odete. Carlota expulsa todos os convidados da mansão e implora que Leonor ajude Odete a fugir.

Elísio leva Beatriz até a casa de Sandra. Rafael faz uma cerimônia de noivado com Sandra. Vitória chega à mansão e descobre que Carlota desapareceu outra vez. Homero se enfurece com Carlota ao saber que ela entregou diamantes para Odete. Odete é atropelada.



Alto Astral (19h) - Castilho toma o corpo de Caíque

Úrsula pede a Celso que ateste que ela está entre a vida e a morte. Samantha aceita a proposta de Marcos para separar Laura de Caíque. Laura sugere a Gustavo que procure um emprego. Samantha conta a Pepito que Laura aceitou ser sua assessora de imprensa, e revela que Marcos pagará o salário da jornalista como parte do acordo entre os dois.

Maria Inês aconselha Marcelo a ficar ao lado de Úrsula. Afeganistão garante a Susana que a obra da lanchonete será feita. Fernando alerta Caíque sobre Marcos. Tavares avisa a Caíque que vítimas de um acidente estão a caminho do Hospital. Nildes avisa que o sistema elétrico do hospital entrou em colapso. Castilho toma o corpo de Caíque para realizar uma cirurgia de emergência. Marcos entrega para Laura os nomes das três mulheres da foto.



Império (21h) - Amanda quita as dívidas de Leonardo

Magnólia pensa em visitar José Alfredo. Enrico dá um celular para um dos cozinheiros da equipe de Vicente. Ismael conta que José Alfredo está na casa de Cora e Xana avisa a Cristina. Cora faz uma nova proposta para José Alfredo. Cardoso observa a casa de Jairo. Orville convence Salvador a deixá-lo vender seus quadros. Maria Marta marca um encontro com Maurílio. Elivaldo, Tuane e Victor chegam à joalheria Império.

João Lucas mostra para Du a denúncia que Téo fez contra sua família. Amanda quita as dívidas de Leonardo em relação a seu apartamento. Cláudio e Beatriz veem Leonardo vivendo na rua e descobrem que Amanda está tentando ajudá-lo. José Alfredo pede para se encontrar com Cristina. Téo decide procurar Maurílio no restaurante de Vicente. José Alfredo avisa a Cristina que sabe o resultado do exame de DNA.

adblock ativo