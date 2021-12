Resumo das novelas: Veja o que acontece nesta terça

Malhação (17h30) - Cobra assume que gosta de Jade

Cobra socorre Jade e Roberta flagra o casal na Aquazen. Karina e Pedro caem no sono, e Tomtom e suas amigas brincam com os dois. Cobra assume que gosta de Jade. Gael descobre que Karina não dormiu em casa e se enfurece. Rute pede para Mari e Sol cantarem na festa de aniversário de Lincoln. Karina conta para Bianca que Duca esteve no show do Natiruts.

Heideguer culpa Lobão pela fuga de Alan. João sugere que o clipe da banda Galera da Ribalta tenha Karina como protagonista. Duca decide falar com Nat. Karina se recusa a estrelar o clipe da Galera da Ribalta. Sol canta para Wallace, que dança com Bárbara. Gael revela a Heideguer que Nat era a namorada de Alan.

Boogie Oogie (18h) - Cláudia descobre segredo de Sandra e Rafael

Odete diz a Madalena que não há nada a fazer para trazer Carlota de volta. Cristina insiste para que Gilda aceite o convite para jantar em sua casa. Paulo comenta com Vitória sua descoberta de que Ivan morava numa pensão com a esposa e o filho. Daniele se despede de Zuleica e diz que vai para o Havaí com Rodrigo. Fernando decide revelar a Rodrigo que é seu pai. Cláudia descobre segredo de Sandra e Rafael. Pedro incentiva Vitória a seguir com sua ideia para separar Rafael e Sandra. Vitória vai até a casa de Beatriz

Alto Astral (19h) - Laura afirma que não deixará Marcos prejudicar Caíque



Marcos exige que seu irmão seja afastado do hospital e Fernando fica indignado. Castilho conta para Caíque sobre o pacto que fizeram em outra vida, mas o médico não acredita. Vicente teme que Laura descubra a verdade sobre sua mãe biológica. Fernando consegue convencer os diretores a conversarem com Caíque antes de afastá-lo do hospital. Laura conta para Bia o que descobriu sobre sua mãe.

Pepito comenta com Samantha o plano de Marcos contra Caíque. Suzana consegue um emprego para Emerson no clube. Gustavo agride Emerson ao vê-lo perto de Gaby. Fernando pede para Laura ajudar Caíque. Bélgica fala mal de Gustavo para Gaby. Pepito encontra o anel de Laura dentro de uma gaveta e questiona Sueli. Samantha fala para Caíque que teve uma visão sobre sua reunião com os diretores. Laura afirma que não deixará Marcos prejudicar Caíque.

Império (21h) - Maria Ísis liga para Maria Marta

Maria Marta afirma a José Alfredo que vai ajudá-lo a enfrentar Maurílio. Josué avisa ao Comendador que Espinoza está a caminho do Rio de Janeiro. Elivaldo impede Tuane de ficar no lugar de Cristina no camelódromo. Fernando cobra de Cristina seu honorário como advogado. Vicente exige que todos na casa de Xana compareçam à inauguração do novo restaurante. Cristina tem uma crise de ciúmes ao ver o ex-namorado na rua. Fernando ameaça Cora.

Salvador faz uma pintura com o rosto de Carmem. José Alfredo avisa que Cristina vai trabalhar na diretoria da joalheria Império e Maria Clara não reage bem. Juliane pensa em trabalhar como vendedorae Xana a apoia. Érika assiste à sessão de fotos de Robertão. Maria Ísis liga para Maria Marta e a convida para a inauguração do restaurante do Vicente. Enrico volta ao Brasil. Espinoza se encontra com José Alfredo.

adblock ativo