Resumo das novelas: Veja o que acontece nesta terça

Malhação (17h30) - Duca envia um vídeo para Scorpio

Bianca chora e Roberta impede Duca de ir atrás da menina. Marcelo se enfurece com Roberta. Pedro sente ciúmes ao ver Karina próxima a Cobra. Bianca comenta com a irmã que Duca está saindo com Roberta. Gael conta para Heideguer que a pessoa na foto com Duca é Roberta e Lobão decide investigar. Bete critica Sol ao vê-la cantando a música de Santiago.

Mari e Sol cantam juntas e Bete fica fascinada. Delma chega em casa e encontra Marcelo animado esperando por ela. Bianca aconselha Karina a falar o que realmente sente por Pedro. Dalva decide ajudar o neto na investigação. Duca envia um vídeo para Scorpio.

Boogie Oogie (18h) - Carlota se encontra com Odete

Susana afirma a Gilda que provará que Rodrigo é filho de Fernando. Gilson pede a Madalena para demitir Zuleica. Beatriz se desespera ao saber que Paulo contou a Diana que eles foram amantes. Cristina avisa a Sandra e Rafael que contará a Elísio sobre Paulo e Beatriz. Homero garante a Carlota que a impedirá de sair do Brasil. Carlota se encontra com Odete.

Alto Astral (19h) - Laura e Caíque passam a noite juntos

Laura sente medo de Caíque. Marcos manda Israel descartar um porta-retrato com a foto do irmão. Caíque alcança Laura, que desmaia em seus braços. Gustavo ofende Bia, e Vicente tenta tranquilizar a neta. Israel comenta com Escobar sobre o porta-retrato que Marcos o mandou descartar, sem perceber que Maria Inês ouve a conversa. Laura e Caíque conversam animados.

Gaby fica indignada com Marieta por destratar sua mãe Suzana. Laura e Caíque passam a noite juntos. Maria Inês questiona Marcos sobre o porta-retrato com a foto do irmão. Caíque desenha Laura. Emerson ouve César, Pepito e Samantha falando sobre a armação para derrubar a ponte e conta para Gaby. Laura se preocupa com Marcos. Caíque descobre que dormiu com a noiva de seu irmão. Laura vê os desenhos de Caíque.

Império (21h) - Maria Clara procura Vicente

José Alfredo se lembra da conversa que teve com Maria Marta. Leonardo é expulso da festa infantil. José Alfredo mostra a carta de Maurílio para Josué e teme não retornar ao Monte Roraima. Cora se irrita quando Cristina afirma que não deixará de trabalhar no camelódromo. Salvador pede ajuda a Leonardo. Jonas avisa a Orville que um colecionador de São Paulo vai à galeria para olhar os quadros de Salvador. Maria Clara procura Vicente.

Giancarlo vê Robertão na praia e faz uma proposta de emprego a ele. Salvador chega à galeria de leilões no momento em que Orville trata da venda de seus quadros. Cláudio avisa a Leonardo que não houve conciliação com Téo durante a audiência. Orville diz a Carmem que levará Salvador para casa. Tuane janta na casa de Elivaldo. Robertão pede para conversar com Érika sobre a proposta de emprego que recebeu. José Alfredo volta para casa e Maria Marta o provoca.

adblock ativo