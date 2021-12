Resumo das Novelas: Veja o que acontece nesta sexta

Veja os resumos das novelas nesta sexta-feira, 30, e fique por dentro dos principais acontecimentos.

Malhação - Vicki se apresenta à banda como vocalista

Vicki afirma que só participará do show se Sol e Bianca beijarem João. Sol cumpre o trato e Bianca se prepara para beijar João, mas é surpreendida por Duca. Bianca finge estar encenando a peça com João e beija o companheiro de palco. Vicki se apresenta à banda como vocalista e todos comemoram. Pedro pede que Vicki não cause problemas com Karina.

Tomtom decide conferir se a mensagem de Paula Fernandes é verdadeira. Pedro agradece Sol por ter falado com Vicki. Lobão visita Cobra, e Karina se incomoda. Pedro conta para Karina que Vicki viajará com a banda. João e Jade tramam contra Bianca. Pedro convida Karina para viajar com a banda. Lobão dá em cima de Dandara e Gael o enfrenta.

Boogie Oogie - Sandra descobre quem é o pai de Vitória

Vitória conta para Rafael que fugiu de Boston com a passagem de Paulo. Fernando e Susana ficam juntos. Cristina tenta acalmar Diana. Sandra descobre quem é o pai de Vitória. Fernando e Susana pensam um no outro. Carlota manda Beto apresentar Solange para Madalena. Luísa e Ricardo fazem cópias das notas fiscais da Vip Turismo.

Vicente reclama por Sandra ter saído da mansão. Vitória revela para Beatriz o resultado do teste de paternidade, e as duas discutem sobre quem contará para Elísio. Vitória dorme na casa de Inês. Beto convida Solange para jantar em sua casa. Diana pede ajuda para Gilda. Sandra e Rafael pensam em levar Cláudia e Otávio para passear. Elísio procura Vitória.

Alto Astral - Caíque e Laura se beijam

Caíque não aceita se casar com Samantha. Bia fica revoltada ao saber que seus pais foram assassinados. Adriana flagra Fernando e Itália se beijando no hospital. César ganha de Ricardo a disputa da eliminatória de natação.

Úrsula diz para Débora que Maria Inês está saindo com Marcelo. Maria Inês pergunta a Marcos o que há entre ele e Sueli. Laura devolve o anel que Caíque lhe deu, mas os dois acabam se beijando.

Império - Lorraine entrega álbum de Silviano para Érika

Maria Clara se incomoda com a proximidade entre Cristina e Vicente. Maria Marta conversa com Téo Pereira. Clara dá um ultimato em Vicente. Magnólia sente falta de Robertão e Maria Ísis. Beatriz convida Maria Ísis para jantar em sua casa. José Alfredo e Josué ajudam nos preparativos para o desfile de carnaval. Érika e Lorraine combinam um encontro. Téo Pereira pergunta a Maria Marta o nome de seu primeiro marido e ela responde.

Maria Marta aconselha Maria Clara sobre a relação dela com Vicente. Lorraine entrega o álbum de Silviano para Érika. Maria Clara liga para Vicente. Kelly e Batista arrumam o apartamento de Maria Ísis. José Alfredo e Antoninho conversam. Maria Marta tranquiliza Silviano. Robertão faz uma sessão de fotos em Paris. Maria Clara e Vicente fazem as pazes. Carmem e Orville conversam. Lorraine pede um favor a Xana. Maria Marta vai ao jantar na casa de Cláudio e vê o carro de Josué.

