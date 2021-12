Resumo das Novelas: Veja o que acontece nesta sexta

Leia o resumo das principais novelas e fique por dentro dos acontecimentos desta sexta-feira, 9.

Malhação (17h) - João beija Vicki

Bianca e Pedro se alarmam ao ver Karina falar com Vicki e João. Lucrécia conta para Jeff sobre sua doença e Jade sente ciúmes. Lucrécia decide contar para seus alunos que está doente. TomTom encontra a luvinha de Alan na praça. Simplício pede para Rute ajudá-lo a se reaproximar de Bete. Bete tenta se convencer de que o ex-marido não mudou.

King apressa Simplício a arrumar um lugar para guardar suas mercadorias. João beija Vicki. Bianca compara Karina com Duca. TomTom entrega a luvinha para Pedro. Nat ouve Lobão falar com os lutadores sobre a Warriors. Jeff pede para Sol cortar seu cabelo em prol de Lucrécia. Nat tenta gravar uma confissão de Heideguer, mas é surpreendida pelo advogado. Pedro dá a luvinha para Karina.

Boogie Oogie (18h) - Inês e Tadeu passam a noite juntos

Cristina avisa a Fernando que Susana vai morar com ela. Otávio conta o plano de Cláudia e Vitória se interessa. Cláudia provoca um incêndio na cozinha e culpa Leonor. Mário não acredita que Cristina deixará a casa da Urca. Elísio manda os filhos ajudarem na arrumação da cozinha. Cláudia garante a Leonor que não a deixará ficar com Elísio.

Beatriz afirma a Sandra que não quer voltar para casa. Fernando pede para Rafael deixar Cristina e Susana morarem na casa da Urca. Inês e Tadeu passam a noite juntos. Susana confirma para Cristina que Carlota tem um segredo. Sandra conhece Carlos, o ex-gerente da boate Vogue.

Alto Astral (19h) - Laura vai até o hospital à procura de Adriana

Marcos acusa Sueli de ter vendido a notícia para o blog, sem saber que foi Adriana. Manuel não acredita na história que Israel conta para justificar sua saída do hospital. César confessa a Gustavo que não consegue parar de pensar em Itália.

Marcos convence Ivani a manter Caíque na clínica. Caíque aceita a ajuda de Castilho para deixar a clínica. Laura vai até o hospital à procura de Adriana e se surpreende quando a médica a reconhece.

Império (21h) - Cora convence Cristina de que Sirlene roubou seu diamante

Maurílio ordena Maria Marta a dar uma entrevista para Téo. José Pedro conversa com um contrabandista. Cora pensa em José Pedro. Felipe acredita no suposto interesse de Cláudio por ele. Cristina convence Xana a devolver Luciano e Juliane liga para os pais adotivos do menino. Cora contrata Jurema para trabalhar em sua casa.

Cláudio afirma a Beatriz que conseguirá as provas contra Enrico. Cristina conta que foi roubada e João Lucas descobre que seu diamante também desapareceu. Josué conta para José Alfredo que seus filhos foram roubados e ele desconfia de José Pedro. Xana afirma que lutará para adotar Luciano. Xênia e Pietro se preparam para estragar a festa de Juliane na quadra da escola de samba. Maurílio denuncia José Pedro à polícia.

