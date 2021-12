Resumo das Novelas: Veja o que acontece nesta sexta

Malhação (18h) - Karina impede Duca e Cobra de se enfrentarem

Cobra devolve o relógio quebrado para Jade e deixa a Ribalta. Gael alerta seus alunos para ficarem longe de todos os integrantes da Khan. René conta para Dandara e João que está dormindo na Ribalta. Karina decide conversar com Cobra, e Duca vai atrás da menina.

Dandara consola Gael. Karina impede Duca e Cobra de se enfrentarem. Jade implica com Pedro por causa da proximidade entre Karina e Cobra. Gael ouve Karina conversar com Pedro sobre Cobra. Sol vê Wallace e Bárbara juntos e se entristece. Gael pede para Cobra voltar para sua academia.



Boogie Oogie (18h) - Susana vai ao encontro de Vitória

Sandra encontra uma boneca de pano com um S costurado no vestido. Rafael conversa com Inês sobre a ideia de Sandra recuperar a vida que lhe foi tirada. Homero e Odete se acusam pelo sumiço de Carlota. Beatriz conversa com Elísio sobre a saúde de Vitória. Nervosa, Sandra comenta com Rafael sobre a boneca. Vicente planeja uma recepção surpresa para Madalena, mas ela e Tadeu voltam de viagem antes da data prevista. Madalena chama atenção dos filhos.

Beatriz conta a Sandra sobre os sintomas de Vitória. Elísio decide ir à festa de noivado de Sandra com Claudia e Otávio. Artur segue Célia na rua e vê que ela foi ao encontro de Mário e Gilda. Madalena organiza a festa de noivado de Sandra. Inês conta a Madalena sobre o plano de Vicente. Beto recebe em nome de Fernando a intimação para a audiência sobre a troca de bebês. Susana vai ao encontro de Vitória.



Alto Astral (19h) - Marcelo e Maria Inês se beijam

Laura pergunta a Samantha se ela está com Caíque. Gaby exige que a mãe conte para a família que o clube está sem dinheiro por causa de Oscar. Aurélia não aceita as desculpas de Sueli. Samantha confirma para Laura que é apenas amiga de Caíque e finge querer ser sua amiga.

Caíque pergunta a Castilho por que Laura apareceu em sua vida. Heitor se recusa a se aproximar de Suzana. Maria Inês informa a Marcelo que Úrsula aceitou fazer os exames com um médico que conhece em São Paulo. Marcelo e Maria Inês se beijam. Laura e Caíque se encontram.



Império (21h) - José Alfredo interroga José Pedro e Danielle

José Alfredo exige que Maria Marta justifique sua certeza sobre a vingança de Danielle. Téo tenta organizar o dossiê sobre o Comendador. Carmem conversa com Orville sobre Salvador. Juliane comenta com Xana que aceitará o convite de Antoninho. Salvador engana Carmem. Robertão pede para Érika guardar seu dinheiro. Enrico tenta falar com Maria Clara.

Cláudio afirma a Beatriz que não quer mais saber de Leonardo. Um mendigo rouba a mochila de Leonardo. João Lucas se declara para Du. Cora diz a Cristina que tem uma reunião com José Alfredo na joalheria Império e leva Jairo como seu segurança. José Alfredo interroga José Pedro e Danielle.

adblock ativo