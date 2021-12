Resumo das Novelas: Veja o que acontece nesta sexta

Malhação (17h) - Cobra dispensa Jade

Heideguer impede Lobão de ir até o local do encontro entre Duca e Alan. Lobão desconfia de Nat e apreende o celular da namorada. Sol finge para Bárbara que desistiu de Wallace e dá falsas dicas para o namoro dos dois. Henrique avisa a Bianca que voltará para São Paulo e prepara uma surpresa romântica para a menina. Bárbara acaba provocando uma crise alérgica em Wallace e Sol comemora.

Lobão descobre que Nat é a ex-namorada de Alan. Edgard incentiva Lucrécia a contar a verdade sobre sua doença para Jade. Heideguer pede que Cobra vigie Duca. Cobra dispensa Jade. Gael, Dalva e Duca ficam apreensivos com a proximidade do encontro com Alan. Lucrécia flagra Jade arrancando seus fios de cabelo.

Boogie Oogie (18h) - Inês oferece laxante para o pai beber

Fernando discute com Gilda. Elísio não deixa os filhos saírem com Sandra para jantar com Beatriz. Paulo diz à Vitória que quer ir com ela à pensão onde Carlota vivia com Ivan. Sandra tem uma ideia para convencer Vitória a sair da casa de Elísio. Gilda confirma para Vitória e Beto que Fernando é o pai de Rodrigo.

Sem querer, Inês oferece laxante para o pai beber com seus remédios. Vitória e Beto criticam Fernando por não ter assumido Rodrigo. Vicente sente-se mal e não consegue sair para o aeroporto. Cristina vê Beatriz com os filhos e a ofende.

Alto Astral (19h) - Marcos é rude com Laura

Marcos e Caíque brigam e Maria Inês se desespera. Gustavo fala para Itália que César desmaiou no clube e Israel decide levar a irmã para ver o namorado. Bia sugere que Laura procure uma pista de sua mãe no local onde ela e o pai se conheceram.

Caíque vai atrás de Laura. Marcos encontra sua ex-noiva e revela a discussão que teve com o irmão. Aurélia procura Sueli. Emerson dá seu presente para Gaby e tenta revelar o que sente por ela. Pepito alerta Samantha de que ela será presa. Caíque teme que Laura fique contra ele. Marcos é rude com Laura.

Império (21h) - Zé Alfredo descobre que Jairo é ligado a Cora

Reginaldo leva José Alfredo até sua casa. Cristina recebe uma notícia ruim sobre Fernando. Érika diz a Danielle que não tem como ajudá-la. Jairo chega à casa de Cora com o diamante e exige que ela cumpra a parte no acordo que fez com ele. Carmem mostra as cópias de todos os documentos que Cláudio tinha em comum com Leonardo e Merival se preocupa.

Jairo descobre o endereço de Cardoso. Jurema encontra seu quarto revirado e avisa a Reginaldo que eles foram roubados. Manoel convida Enrico para cozinhar em seu bar. João Lucas pensa em abrir um garimpo no Monte Roraima. Érika aconselha Danielle a contar o que fez para José Pedro. Magnólia e Severo vão à casa de Maria Ísis. José Alfredo descobre que Jairo está envolvido com Cora.

adblock ativo