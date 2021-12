Resumo das Novelas: Veja o que acontece nesta sexta

Malhação (17h30) - Duca dá de cara com Lobão e Nat

Karina tenta se aproximar de Duca. Pedro e Rominho temem as atitudes de Joaquina no palco, que insiste em dramatizar. Sol se enfurece com o Santiago e acaba com o show. Dandara conta para Gael que Bianca e João querem descobrir quem é o pai de Karina. Gael se recusa a fazer um exame de DNA com Karina. Sol tenta voltar à Galera da Ribalta.

René afirma a Edgard que nunca revelará quem tentou se relacionar com Ana. Scorpio avisa a Duca que se encontrará com ele quando o show principal começar. Joaquina desiste de cantar e todos da banda entram em pânico. Bianca agride João por tentar beijá-la à força. Pedro implora que Sol suba ao palco, mas ela hesita. Gael pede para Bianca não contar a Karina que ela pode não ser sua filha biológica. Duca procura Alan, mas encontra Lobão e Nat.



Boogie Oogie (18h) - Vitória questiona Odete

Vitória questiona Odete sobre sua relação com Carlota. Pedro ajuda Claudia a fugir do castigo e ir à festa de Alessandra em troca de informações sobre Sandra. Odete vai à casa de Homero e encontra Susana. Cris vê Mário dançando com Gilda e arma um barraco. Odete oferece ajuda a Vitória, desde que ela conte tudo o que descobriu sobre Carlota, em Paris. Ivete entrega um buquê de flores a Fernando.



Alto Astral (19h) - Sueli encontra o anel de Laura

Dr. Castilho faz Caíque se lembrar de quando o tirou das ferragens do avião em seu acidente na infância. Itália se distrai e leva o anel de Laura em sua bandeja, que é derrubada por Pepito no corredor do Hospital Bittencourt. Fernando defende Caíque das acusações de Marcos, que o considera um irresponsável. Caíque decide fazer um exame neurológico. Samantha se frustra com as vendas de seu livro e pensa em vender os imóveis da mãe.

Laura decide revelar para Marcos que não quer mais se casar com ele. Sueli e Marcos vão a um motel. Laura procura seu anel. Sueli encontra o anel de Laura, e Bella fica arrasada. Caíque conversa com Fernando sobre o que aconteceu entre ele e Laura. Gustavo ofende Bia na frente de Israel, e Vicente a consola. Marcos fica arrasado com o término do noivado com Laura. Maria Inês encontra todos os desenhos de Laura feitos por Caíque.





Império (21h) - José Alfredo destrói o resultado do exame de DNA

José Alfredo destrói o envelope com o resultado do exame de DNA e avisa a Cristina que irá adotá-la. Reginaldo pede a Antoninho para apresentá-lo ao Comendador. Maria Clara e José Pedro são hostis com Cristina. Érika confidencia para Téo que Robertão procurou Giancarlo sobre um emprego e o blogueiro liga para o publicitário. O porteiro cobra de Leonardo as cotas atrasadas do condomínio. Orville repreende Carmem. Maria Marta marca um encontro com Maurílio. José Alfredo procura Maurílio.

Orville pensa em contratar Lorraine para cuidar de Salvador. Ísis se oferece para ligar para os convidados para a inauguração do novo restaurante e Cláudio aponta Maria Marta como uma das primeiras de sua lista. Reginaldo pensa no diamante rosa que Antoninho vendeu para José Alfredo. Maurílio declara guerra contra José Alfredo.

