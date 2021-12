Resumo das novelas: veja o que acontece nesta segunda-feira

Leia o resumo das principais novelas e fique por dentro dos acontecimentos desta segunda-feira, 2.

"Malhação" - Karina se entristece com Gael

Lobão provoca Gael. Dandara e Duca impedem o lutador de revidar. Lobão consegue recolher um lenço de papel usado por Gael para o exame de DNA. Paula Fernandes responde à mensagem de Lincoln e Tomtom, e afirma que quer conhecer Mari. Jeff comemora o sucesso do plano com Lincoln. Lobão consegue agendar o exame de DNA para confirmar a paternidade de Karina.

Dandara e João vão jantar na casa de Gael. Delma tenta intervir em favor de Pedro, mas Gael não permite que Karina viaje com o namorado. Sol lamenta estar longe de Wallace. Karina se entristece com Gael. Nando, Delma, Tomtom e os integrantes da Galera da Ribalta se preparam para partir. Gael decide permitir que Karina acompanhe Pedro até Ouro Preto.

"Boogie Oogie" - Madalena fica encantada com Solange

Carlota descobre que Ágata é delegada. Luísa afirma a Ricardo que Sandra não esquecerá o segredo de Carlota. Rafael desconfia de Ágata. Vitória diz a Pedro que vai separar Sandra de Rafael. Gustavo questiona Cartola sobre Ivan. Vicente beija Madalena. Cristina escolhe um vestido para o casamento de Daniele e Rodrigo.

Célia consegue uma passagem para Paulo voltar para o Brasil. Carlota se enfurece com a possibilidade de Cristina aparecer na festa do casamento. Vitória teme que Paulo invada a festa de Daniele e Rodrigo. Madalena fica encantada com Solange. Fernando discute com Cristina. Fernando dá um presente para Carlota. Susana se surpreende ao ver Cristina arrumada para o casamento.

"Alto Astral" - Laura briga com Samantha

Aurélia conta a Heitor que viu Oscar bater em Suzana e convence o rapaz a interromper a investigação sobre o desaparecimento do pai. Heitor pede perdão a Suzana. Laura briga com Samantha. Caíque avisa a Samantha que nenhuma mulher ocupará o lugar de Laura em sua vida.

Israel volta ao hospital para trabalhar como clínico-geral. Marcos manda Vanessa não marcar nenhum paciente para Israel. Azeitona consegue visualizar Morgana no quarto de Samantha e se assusta. Scarlett vê Afeganistão cozinhando de olho fechado e tenta acordá-lo. Castilho confronta Salvador.

"Império" - José Alfredo é preso

José Alfredo foge ao ouvir Antoninho falando com Maria Marta, que implora para ver o ex-marido. Maurílio persegue José Alfredo. Cristina afirma para Elivaldo que o pai conseguirá resgatar seu dinheiro. Maria Marta flagra Maurílio com sua arma. Lorraine tenta encontrar o cheque que Ismael escondeu. Érika guarda o álbum com as fotos de Maria Marta e Silviano.

Severo se preocupa com os avisos do gerente do banco. João Lucas decide ir atrás de José Alfredo. Reginaldo e Jurema acordam Cora e a obrigam a trabalhar. Felipe observa Enrico sem ser visto. Magnólia encontra o álbum de fotos de Maria Marta e Silviano. Maria Marta denuncia José Alfredo. Magnólia e Ismael chegam juntos à casa de Téo. José Alfredo é preso.

