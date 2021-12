Resumo das novelas: Veja o que acontece nesta segunda-feira

Leia o resumo das principais novelas e fique por dentro dos acontecimentos desta segunda-feira, 12.

"Malhação" - Vicki fica encantada com surpresa de João

Heideguer coloca Nat contra a parede mais uma vez. Jade não concorda que Lucrécia conte a verdade para seus alunos. Bete aceita conversar com Simplício. Jeff e os outros alunos fazem uma homenagem a Lucrécia. Simplício afirma para os comparsas que conseguirá voltar para casa. Jeff estranha o comportamento de Mari. Dandara convida René para jantar. Bianca instrui João, Pedro e Tomtom.

Duca vê a luva que Karina ganhou de Pedro. João avisa a Dandara que não participará do jantar em família que ela programou. João percebe que os fones de ouvido estão quebrados e Pedro tem uma ideia para substituí-los. Vicki fica encantada com o cenário preparado para ela, mas não entende quando João não a deixa se aproximar do palco.

"Boogie Oogie" - Madalena afasta Fernando da Vip Turismo

Carlota discute com Sandra. Fernando fica irritado quando Madalena avisa que irá afastá-lo da Vip Turismo. Cláudia ouve Elísio falando com Leonor e tem uma ideia para trazer Beatriz de volta para casa. Sandra e Rafael levam Cacau para o apartamento da moça. Sandra e Rafael passam a noite juntos e Vitória não consegue aceitar.

Vicente decide confrontar Carlota sobre a ação de despejo contra Augusta. Madalena afasta Fernando da Vip Turismo. Luísa e Beto discutem na empresa e Madalena os repreende. Vicente passa mal depois de falar com Carlota. Sandra pergunta para Wilson pelo paradeiro de Corvo. Carlota fala com Corvo sobre Sandra. Corvo finge ser a dona de Cacau e vai até a casa de Sandra.

"Alto Astral" - Caíque e Laura se reencontram

O enfermeiro estranha a reação de Ivani, mas obedece à médica e libera Caíque. Itália não acredita nas palavras de César e expulsa o ex-namorado de sua casa. Caíque deixa a clínica. Laura pede a Marcos para entrevistar os médicos e enfermeiros que estavam no dia da operação feita por Caíque.

Marcos fica irritado ao ver Caíque em casa. Castilho avisa a Caíque que todos os encontros dele com Laura em outras vidas foram um fracasso. Laura vai até a casa de Caíque e fica feliz ao ver o estado do namorado. Caíque não sabe como agir diante de Laura.



"Império" - José Alfredo descobre sumiço de dinheiro

Maria Marta se surpreende com a proposta de Maurílio para tirar José Pedro da cadeia. Elivaldo conta para Cristina que encontrou José Alfredo. Pietro fica receoso com a desconfiança de Juliane. Felipe ameaça denunciar Enrico. Maurílio afirma que Danielle voltará para a mansão. Xana e Naná especulam sobre quem jogou purgante na feijoada. Magnólia sofre com o fracasso de sua festa. Felipe marca um encontro com Cláudio.

José Alfredo pensa em ajudar José Pedro. Tuane tenta descobrir o motivo da mudança de comportamento de Elivaldo. Cristina acredita que Cora se encontrou com José Pedro. Maurílio manda Téo publicar uma notícia sobre o seu casamento com Maria Marta. Helena descobre que os quadros de Salvador vão para leilão. Felipe conta para Cláudio tudo o que fez a mando de Enrico. José Alfredo descobre que o dinheiro que tinha em um banco da Suíça desapareceu.

