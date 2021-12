Resumo das Novelas: Veja o que acontece nesta segunda

Leia o resumo das principais novelas e fique por dentro dos acontecimentos desta segunda-feira, 05.

Malhação - Joaquina vai atrás de Gael

Bianca e Duca dançam na festa e todos observam. Delma percebe as investidas de Nando e se afasta. René pensa em reatar com Dandara. Joaquina vai atrás de Gael, que se assusta com a nova aluna. Pedro e Karina namoram escondidos de Gael. Wallace e Bárbara atrapalham Bianca e Duca. Bianca chega em casa e Gael percebe que foi enganado por Karina sobre a presença de Pedro.

Sol decide esperar Wallace para voltar para casa. Delma tenta conversar com Gael sobre a relação de Pedro e Karina. Sol fica chateada quando Wallace convence Bárbara a acompanhá-los. Delma convida Gael e Karina para almoçar com ela e Pedro. René beija Dandara e Gael vê os dois.



Boogie Oogie - Carlota conta para Beatriz que Vitória não está doente

Sandra e Rafael discutem com Pedro. Vitória finge passar mal ao ver Elísio destratar Beatriz. Rafael convence Sandra a não contar para Beatriz e Elísio sobre a farsa de Vitória. Sandra pede para Paulo se afastar de Vitória e se enfurece ao descobrir que ele já sabe da farsa da rival. Inês pede para Tadeu defender Susana. Mário e Gilda afirmam que querem Susana fora da Star Trip. Cláudia ouve Vitória conversando com Daniele.

Sandra decide contar a farsa de Vitória para Madalena. Beto e Fernando convencem Vitória a reunir toda a família para revelar que não está doente. Augusta não deixa Vicente procurar Madalena. Carlota se enfurece com Vitória. Sandra confirma a Elísio que Vitória mentiu. Carlota conta para Beatriz que Vitória não está doente.



Alto Astral - Samantha descobre bomba em final do Mundial de Tênis

A voz conta para Samantha que haverá uma explosão na final do Mundialito de Tênis. Gaby sente ciúmes de Emerson, ao perceber que Liz está interessada por ele. Tina, Manuel e os filhos comprovam pelo vídeo que foi gravado que é Afeganistão quem cozinha, mas sonâmbulo. Samantha vai com César e Pepito assistir ao campeonato de tênis. Laura tenta obter informações do passado de Úrsula, que se incomoda.

O enfermeiro vê Caíque conversando com Bella e deduz que ele está tendo alucinações. Samantha interrompe o jogo de tênis e avisa a todos que há uma bomba no estádio. Suzana recebe uma intimação para depor no caso do desaparecimento de Oscar. Caíque finge tomar o remédio. Do helicóptero, Samantha, César e Pepito assistem à explosão do estádio.

Império - José Alfredo conhece seus netos

José Alfredo explica por que Cristina deve concordar com a exumação de seu suposto corpo. Danielle afirma a Maria Marta que não tem um caso com Maurílio. Xana sugere que Naná traga Luciano para a festa que fará em sua casa. Magnólia finge ser Beatriz para convidar celebridades para sua festa. Danielle afirma a Maurílio que pode controlar José Pedro.

Salvador sai com Helena, e Orville pede para Jonas armar um leilão com seus quadros. Com a ajuda de Cristina, José Alfredo conhece seus netos. Josué prepara o novo plano do Comendador. Naná descobre que Luciano será adotado. Helena desconfia de Orville. Maurílio informa a Maria Marta que se mudará para a mansão.

