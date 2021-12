Resumo das Novelas: Veja o que acontece nesta segunda

Leia o resumo das principais novelas e fique por dentro dos acontecimentos desta segunda-feira, 15. Confira!

Malhação - Delma diz que deixou Tomtom sozinha com Roberta

Todos acham graça ao ver Marcão, Zé e Duca vestidos como bailarinas, e Jeff e Wallace sentem-se vingados. Pedro cobra uma atitude de Marcelo em relação a seu romance com Roberta. Sol insiste para que Bete fique com o dinheiro que ganhou com seu trabalho e Simplício observa as duas. Marcelo é firme com Roberta, que sofre pelo afastamento do amante. Wallace vê Simplício, mas acredita que o pai de Sol ainda esteja preso. Gael incentiva Jeff a enfrentar o pai e assumir que não gosta de lutar.

Pedro revela a Karina sobre o caso do pai e a menina insiste para que ele conte a verdade para a mãe. Lucrécia informa a Jade que haverá uma audição para um grupo de dança na Ribalta. Marcelo decide tirar Tomtom da Aquazen. Gael devolve o dinheiro de Lincoln e afirma que Jeff não é um lutador. Marcelo se desespera quando Delma revela que deixou Tomtom sozinha com Roberta.



Boogie Oogie - Vitória conta para Dani que sua doença é uma farsa

Fernando sai apressado da casa de Cristina. Vitória conta sobre sua falsa doença e pede que Madalena a ajude a realizar seu último desejo. Elísio e Beatriz sugerem que Sandra e Rafael realizem o desejo de Vitória. Pedro repreende Vitória ao vê-la dançando na BoogieOogie. Diana critica Cristina por se envolver com Fernando. Sandra e Rafael pedem para Leonor preparar a festa de casamento. Paulo desconfia quando Diana conta sobre a doença de Vitória.

Inês entrega o dinheiro de Susana e a chama para visitar uma cartomante. Madalena conversa com Carlota sobre Vitória. Fernando procura Vitória. Leonor se insinua para Elísio e Sebastiana percebe. A cartomante aconselha Susana a se afastar de Fernando. Fernando trata mal Cristina na frente de Artur e Sauro. Vitória conta para Dani que sua doença é uma farsa. Carlota promete ajudar Vitória a realizar seu desejo, se ela desistir de descobrir seu segredo.



Alto Astral - Gustavo chama Caíque de assassino

Castilho avisa a Caíque que ele terá que pedir reforço para resgatar Laura. Israel pergunta a Fernando se ele gosta de Itália. Giba ajuda Caíque a socorrer Laura e levá-la ao hospital. Itália acompanha César na competição contra Ricardo.

Tina tenta despistar os filhos quando perguntam por Conceição. Afeganistão tenta convencer Manuel a voltar para a lanchonete. Liz demonstra interesse por Emerson. Marcos aproveita o acidente de Laura para prejudicar Caíque. Gustavo acusa Caíque de assassino.



Império - José Alfredo tenta fazer as pazes com Maria Isis

José Alfredo implora para Maria Ísis conversar com ele em seu apartamento. Tuane tenta seduzir Elivaldo. Maria Marta comemora o término do romance de José Alfredo e Maria Ísis. Cora pensa em se vingar de Maria Ísis. Danielle pede o divórcio para José Pedro e Maria Marta vibra. Josué consola Marisa. Cláudio afirma a Beatriz que Enrico sabotou o restaurante de Vicente. Téo acredita que ganhará a audiência contra Cláudio.

Maria Clara tem um mau pressentimento sobre seu pai e comenta com Vicente. Amanda afirma a Maria Marta que dormirá com José Pedro. Magnólia e Severo vão ao restaurante de Vicente e Maria Ísis pede para ir embora mais cedo. Cora tenta descobrir onde Cristina guardará seu pedaço do diamante cor-de-rosa. José Pedro pensa na esposa. Danielle e Maurílio conversam animados no bar do hotel. José Alfredo tenta se entender com Maria Ísis.

