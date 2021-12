Resumo das novelas: Veja o que acontece nesta segunda

Malhação (17h30) - Duca vê Henrique e Bianca se beijando

Lucrécia se emociona e pede que Jade cuide mais de si mesma. Bárbara não revela que foi Sol quem a incentivou a provocar uma crise alérgica em Wallace. René avisa a Dandara que deixará sua casa. Duca se prepara para encontrar Alan, e Cobra alerta Heideguer. Duca vê Henrique e Bianca se beijando. João se emociona com a partida do pai. Nando acolhe René.

Dalva tem um mau pressentimento. Duca chega ao local do encontro sem perceber que está sendo seguido pelos capangas de Heideguer. Lobão chega à Pedra do Índio e sabota a moto de Alan. Duca e Alan se encontram, e são observados por Sidney. Duca e Alan conseguem fugir dos capangas de Heideguer. Lobão avança com seu carro contra os irmãos.

Boogie Oogie (18h) - Beatriz tenta ver os filhos

Odete chama a polícia para prender Homero e Susana. Susana confidencia a Ricardo que Fernando esconde um segredo envolvendo Dani. Mário assume que está com Gilda e Fernando se enfurece. Luísa diz a Odete que Rodrigo e Dani ficaram no Havaí. Susana ameaça entregar Homero e Carlota, caso continue presa. Mário é demitido. Homero e Susana deixam a delegacia.

Vitória deixa cair um objeto e Elísio se preocupa. Serginho conta para Cristina sobre Gilda e Mário. Beto vê Inês dançando com Paulo e fica furioso. Rafael comenta com Sandra que não está confortável em se casar na mansão. Beatriz tenta ver os filhos, mas Elísio a expulsa de sua casa. Vitória tem uma ideia para resolver o problema entre Elísio e Beatriz.

Alto Astral (19h) - Caíque e Marcos brigam por causa de Laura

Caíque se surpreende ao saber que Marcos e Laura retomaram o noivado. Pepito fica confuso com as travessuras feitas por Bella. Itália expulsa César de sua casa. Caíque diz a Laura que não deixará ela se casar com Marcos. Gustavo humilha Bia na frente de Israel. Vicente percebe que Bia gosta de Israel. Caíque e Marcos brigam por causa de Laura. Fernando convida Itália para jantar.

Gustavo conta a César que viu Itália saindo do carro de Fernando. Sueli joga o anel de Laura no aquário dos lagartos de Marcos. Sueli conta a Marcos que descobriu seu plano contra Vicente e ameaça contar para Laura. Laura encontra a foto de quatro mulheres na casa de Itália e questiona suas identidades.

Império (21h) - Marta diz a Zé Alfredo que eles não podem se divorciar

Cora manda que todos avancem sobre os pedaços do diamante cor-de-rosa. Téo vai ao encontro de Maurílio. Maria Clara reclama de Cristina. José Alfredo sente-se mal e Josué o ajuda. Cristina vai à pizzaria com Elivaldo e Tuane. Lorraine pede desculpas a Maria Marta. Fernando tenta roubar Cora, mas a vilã o enfrenta.

Xana apressa Naná e Juliane para o jantar no restaurante de Vicente. Antônio alerta Vicente sobre uma possível visita de Enrico. Carmem desconfia de que Orville não queira mandar Salvador de volta para o manicômio. Robertão pede para se encontrar com Érika. Jairo chega para ajudar Cora. Maria Marta diz a José Alfredo que eles não podem se divorciar.

