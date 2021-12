Resumo das novelas: Veja o que acontece nesta segunda

Leia o resumo das principais novelas e fique por dentro dos principais acontecimentos desta segunda-feira, 3. Confira!

Malhação (17h30) - Dalva exige que Duca se afaste de Nat

Lobão encontra Duca e Nat e desconfia. Duca enfrenta Lobão, mas Nat e Dalva intervém. Delma decide levar Tomtom para a Aquazen e Marcelo lamenta. Dalva exige que Duca se afaste de Nat, mas o rapaz não aceita. Bianca chora ao se lembrar do ex namorado. Lincoln tenta convencer Gael de que Jeff quer lutar. Nat implora que Gael afaste Bianca dela.

Wallace aconselha Jeff a fingir que está aprendendo a lutar antes de ir para as aulas de dança. Sol, Lírio e Rico conversam com Santiago e Pedro reclama com a vocalista de sua banda. Roberta pensa em usar Duca para fazer ciúmes em Marcelo. Sol é expulsa da banda de Pedro. Jade faz intriga de Nat para Bianca. Bianca e Duca discutem sobre seu relacionamento. Roberta beija Duca na frente de Bianca e Marcelo.

Boogie Oogie (18h) - Ricardo facilita pagamento para Célia

Vitória avisa a Pedro que voltará de Paris para acabar com as intenções de casamento de Rafael e Sandra. Beto não consegue aceitar Sandra como sua irmã. Ricardo pede que Luisa revele a todos que é filha de Zuleica. Paulo confessa a Diana que foi amante de Beatriz. Ricardo facilita o pagamento para Célia realizar a festa de Alessandra na boate. Susana surpreende Fernando e Gilda juntos e questiona se o motivo da conversa é Rodrigo.

Alto Astral (19h) - O carro de Laura quebra na estrada

Maria Inês e os filhos ainda pequenos, Marcos e Caíque, sofrem um grave acidente de avião. Caíque é retirado das ferragens por uma pessoa que só ele vê. Marcos se irrita ao ver o irmão vivo e abraçado à Maria Inês. Alguns anos se passam. Maria Inês avisa a Marcos que o irmão não virá para o seu casamento. Marcos exige que Laura pare de trabalhar depois do casamento. Vicente pede para a neta esquecer as investigações para descobrir quem é sua mãe.

Bella espalha os papeis de Caíque pelo aeroporto e ele acaba avistando Laura, a mulher misteriosa que sempre está em seus desenhos. Gaby afirma que sua tia Samantha é uma falsa vidente. César e Pepito derrubam a ponte para confirmar a visão de Samantha. Laura não consegue um voo para Nova Alvorada e decide alugar um carro para voltar para casa. O carro de Laura quebra na estrada. Caíque persegue Bella e a menina o leva ao encontro de Laura.

Império (21h) - José Alfredo encontra carta no túmulo de Sebastião

Maria Ísis se preocupa com José Alfredo. Maurílio deixa uma carta para o Comendador no túmulo de Sebastião. Vicente pensa em Maria Clara. Naná conversa com Xana. Maria Marta reclama da demora de Amanda em acabar com o casamento de José Pedro. José Alfredo pensa em seu diamante rosa. André oferece um trabalho para Leonardo.

Maurílio deixa sua caneta cair na mata e José Alfredo a encontra. Robertão tira sua carteira de trabalho. Salvador quebra uma vitrine com seu desenho. André e Leonardo se arrumam para animar uma festa infantil. Maria Clara afirma a Maria Marta que manterá o pacto com ela e os irmãos. Começa a audiência entre Cláudio e Téo. José Alfredo encontra a carta deixada por Maurílio.

