Resumo das Novelas: Veja o que acontece nesta quinta-feira

Malhação (17h) - Jeff visita Lucrécia e Jade fica furiosa

João sugere que Dandara fique com René. Jeff pergunta sobre a saúde de Lucrécia para Jade. Bianca diz que João deve conquistar Vicki. Sol confirma para Vicki que é apaixonada por Johnny. Jade fica encantada com o local para onde Cobra quer levá-la. Duca e Bianca fazem as pazes. João e Pedro se desesperam quando Vicki aceita sair com Johnny.

Dandara conta para Delma que René quer reatar com ela. Joaquina deixa na praça a luva de Alan com o pendrive contendo o dossiê sobre a Khan. João repete para Vicki tudo o que Bianca lhe orienta. Duca e Karina treinam na academia. Jeff visita Lucrécia e Jade fica furiosa. Duca conta para Karina que Bianca armou com João para enganar Vicki.

Boogie Oogie (18h) - Susana pede para morar com Cristina

Carlota tenta explicar para o inspetor Gustavo o motivo de sua presença na casa de Homero. Rafael obriga Fernando a tirar Cristina de sua casa. Carlota exige que Homero expulse Susana de casa. Elísio exige que Beatriz desista de trabalhar como faxineira. Curi conta para Fernando que Carlota estava na casa de Homero. Beto se prepara para atrapalhar uma grande negociação na Vip Turismo. Inês não permite que Susana more em sua casa.

Leonor se oferece para levar o jantar à casa de Elísio. Vitória afirma a Daniele que não tentará mais separar Sandra de Rafael. Vicente comunica a Sandra que a levará para falar com o ex-gerente da boate Vogue. Cláudia garante a Otávio que afastará Leonor de Elísio. Fernando manda Cristina deixar a casa da Urca. Rafael ameaça revelar o novo caso de Fernando para Carlota, se Cristina descumprir o trato. Susana pede para morar com Cristina.

Alto Astral (19h) - Susana pede para morar com Cristina

Um segurança vê Maria Inês saindo de carro com Caíque e avisa a Marcos. Manuel aceita trabalhar na lanchonete e a família decide esconder de Afeganistão que é ele quem faz os deliciosos salgados. Marcos persegue o carro de Maria Inês com a polícia. Débora e Ricardo se beijam. Liz sugere que Ricardo procure Adriana para saber de Scarlet.

Caíque decide voltar para a clínica e Maria Inês promete tirá-lo de lá. Manuel se surpreende ao saber por Tavares que Israel não trabalha mais no hospital. Fernando insiste para que Caíque peça para Castilho voltar. Fernando e Marcos veem uma reportagem na internet sobre a operação que Caíque fez às escuras, prejudicando a imagem do hospital. Castilho aparece novamente para Caíque.

Império (21h) - Maria Marta confirma a morte de José Alfredo

Maria Clara, José Pedro e João Lucas hostilizam Maurílio. Maria Marta confirma a morte de José Alfredo. Maurílio explica para Claraíde e Silviano as novas regras da casa. Cláudio e Beatriz ridicularizam o convite para a festa de aniversário de Magnólia e Severo. Enrico garante a Felipe que acabará com a reputação de Vicente. Manoel leva Cora para ver o depósito de bebida de seu bar. Jurema sonha novamente com Jairo. Xênia combina com Pietra sua vingança contra Juliane.

Leonardo convida Amanda para representar Maria Marta na escola de samba. Maria Marta conta para Cora o resultado da exumação. Orville fala mal de Helena para Salvador. José Pedro manipula Cora e encontra o diamante cor-de-rosa de Cristina. Luciano foge da casa dos pais adotivos e vai atrás de Xana. Arnoldão aconselha Xana a devolver Luciano. Cristina percebe que o esconderijo de sua pedra foi alterado e pergunta a Cora por seu diamante.

adblock ativo