Resumo das Novelas: Veja o que acontece nesta quinta-feira

Leia o resumo das principais novelas e fique por dentro dos acontecimentos desta quinta-feira, 18. Confira!

Malhação (17h) - Bianca encontra Henrique

Rute se desespera e Jeff vai para a casa de Bete. Marcelo sofre com a separação. Bete e Sol acolhem Jeff e Rute vai atrás do filho. Lincoln chora. Duca tenta se aproximar de Roberta, que o rejeita. Delma expulsa Marcelo do restaurante. Lincoln ofende Jeff e sofre sozinho. Lucrécia e os alunos da Ribalta comemoram a volta de Jeff.

Dandara e Edgard anunciam aos alunos que haverá um workshop sobre Shakespeare em um acampamento. Delma vai até a Aquazen e briga com Roberta. Gael decide levar a turma da academia para acampar no mesmo local que os alunos da Ribalta e Bianca se incomoda. João acompanha Bianca ao lançamento da coleção de sandálias para a qual a menina desfilou. Bianca encontra Henrique.

Boogie Oogie (18h) - Sandra sente ciúmes de Vitória com Beatriz

Carlota explica a Vitória o motivo pelo qual não queria contar seu segredo. Cristina avisa a Rafael que entrará com um processo de separação litigiosa contra Mário. Sandra sente ciúmes de Vitória com Beatriz. Fernando pergunta se Beto sabe por que Homero foi à festa da Star Trip. Madalena fica arrasada ao descobrir que a casa de Augusta foi vendida. Vitória finge uma crise e Carlota se desespera. Nestor avisa a Vitória que Paulo o procurou.

Vitória conta para Daniele que Carlota mentiu para ela. Carlota instrui Beto a negar todas as propostas para comprar a casa de Niterói. Elísio mostra as instalações do quartel para Leonor. Sandra recebe um convite para jantar, que acredita ser de Rafael. Vitória afirma a Pedro que Carlota vai separar Rafael de Sandra. Carlota encontra Sandra no restaurante.

Alto Astral (19h) - Marcos arma para Gustavo

Marcos diz a Samantha que vai forjar um acidente com Gustavo. Marcelo propõe a Maria Inês que os dois sejam amantes. Afeganistão diz a Manuel que não sabe explicar como a comida que está a seu lado foi feita, mas o pai insiste em acreditar que foi ele.

César diz à família que está apaixonado por Itália e que se casará com ela. Marcos informa a Gustavo que ele vai ajudá-lo a afastar Caíque de Laura. Azeitona diz a Sueli que vai morar com ela.

Império (21h) - Zé ataca Maurílio e passa mal

Bianca avisa a Cláudio e Beatriz do novo ataque de Téo a José Alfredo. José Alfredo diz para Maria Marta que tomou as providências necessárias contra Téo. Cláudio visita Leonardo. Otoniel comenta com Antoninho sobre o estado de Jurema. Cora fala com Cristina que irá depor contra José Alfredo. Cláudio comenta com Beatriz que Leonardo está envolvido com Amanda. Cora decide contar sua história para Téo.

Jonas avisa a Orville que o colecionador argentino quer negociar os quadros de Salvador. José Alfredo se lembra da noite em que Sebastião morreu. José Alfredo pede para Maria Marta convidar Maurílio para ir à sua casa. Um policial procura pelo Comendador na mansão. A joalheria Império é invadida por fiscais. José Alfredo observa o líquido esverdeado no vidro. José Alfredo ataca Maurílio e acaba passando mal.

