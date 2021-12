Resumo das Novelas: Veja o que acontece nesta quinta

Veja os resumos e fique por dentro dos acontecimentos desta quinta-feira, 22.

Malhação (17h) - Wallace percebe o ciúme de Bárbara

Sol se anima com a presença dos amigos. Heideguer confessa a Henrique que está cuidando do caso de Bete por interesse. Henrique provoca Duca. Sol comemora o fato de poder visitar Bete. Heideguer manipula Wallace e afirma que encontrará Simplício. Jade incentiva Duca a assistir aos ensaios de Bianca e o lutador tem uma crise de ciúmes. Sol visita Bete, que aconselha a filha a aceitar a ajuda financeira que Gael ofereceu.

Wallace percebe o ciúme de Bárbara. René convida Dandara e João para passar um dia na praia. Sol insiste em trabalhar no lugar da mãe, e Gael tenta convencer a menina a aceitar ajuda. João convida Pedro para ir à praia. René confessa a Dandara que quer ficar com ela. Gael chega à praia com sua família e surpreende René.

Boogie Oogie (18h) - Madalena descobre que Fernando saiu da mansão

Fernando e Cristina tentam convencer Susana a revelar o segredo de Carlota. Beto repreende Carlota por ter expulsado Fernando de casa. Madalena descobre que Fernando saiu da mansão e Carlota tenta ganhar a compaixão da sogra.

Alto Astral (19h) - Vicente diz a Laura que sua mãe é uma assassina

Maria Inês pede que Marcelo volte para casa dele. A pedido de Marcos, Miranda adultera o medicamento de Sueli. Tina comenta com Manuel que acredita que Afeganistão precise de tratamento. César consegue roubar a reportagem sobre Caíque. Gaby comenta com Laura que acha a jornalista parecida com sua tia Kitty.

Adriana força Scarlett a viajar para o Brasil na classe econômica. Afeganistão percebe que cozinhou de madrugada. Maria Inês e Marcelo sofrem um assalto e são deixados no meio do matagal. Caíque se surpreende ao ver a matéria sobre ele no jornal e acredita que Laura a tenha publicado. Vicente conta para Laura que sua mãe é uma assassina.

Império (21h) - Téo entrevista Silviano

Maria Ísis ampara Kelly. José Alfredo conversa com Batista. Kelly pede uma explicação a José Alfredo. Cristina liga para Manoel e pergunta pelo pai. Cora ouve a conversa entre Cristina e Manoel. Maria Marta deixa Maurílio desconfiado. Téo Pereira pensa na conversa que teve com Maria Marta. Marcão encontra o passaporte de Cristina e liga para Maurílio.

Cristina conversa com Manoel e Antoninho sobre José Alfredo. Jurema desconfia de Reginaldo e ele conta que descobriu algo sobre Jairo. Jurema pede para voltar a trabalhar na casa de Cora. Magnólia e Severo chegam para jantar na casa de Cláudio e Beatriz. Maurílio marca uma reunião na joalheria Império. Du e João Lucas conversam. Téo entrevista Silviano. Maurílio questiona Cristina a respeito da sua viagem para a Suíça.

