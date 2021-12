Resumo das Novelas: Veja o que acontece nesta quinta

Leia o resumo das principais novelas e fique por dentro dos acontecimentos desta quinta-feira, 15.

Malhação (17h) - Marcelo sente ciúme de Delma

Bianca e Jade confessam a sabotagem mútua e Lucrécia fica chocada. Gael leva Bianca e Jade para o hospital. King avisa a Simplício que a mercadoria foi enviada para a casa de Bete. Sol não acredita que sua mãe esteja voltando a gostar de Simplício.

Lucrécia e Gael pensam em não deixar Jade e Bianca fazerem teste para Julieta, mas Edgard e Dandara tentam convencê-los do contrário. Nando canta no Perfeitão e Delma se anima. Bete dança com Simplício e Sol o manda embora de casa. Marcelo sente ciúme de Delma. René e Dandara ajudam João a ensaiar.

Boogie Oogie (18h) - Leonor e Elísio vão ao cinema

Beatriz se recusa a acompanhar Paulo e Vitória para fazer o exame de paternidade. Leonor e Elísio vão ao cinema. Cláudia sai com Sandra e Rafael para patinar. Vitória pede para Beatriz não voltar para casa. Sandra e Rafael tentam convencer Beatriz a aceitar o exame de paternidade. Carlota avisa a Beto que afastará Luísa da Vip Turismo.

Pedro pede para ser motorista de Luísa. Bastos elogia Inês e Tadeu comemora. Madalena convoca seus empregados para se exercitarem com ela e Vicente. Carlota descobre que Pedro é o motorista de Luísa. Gilda entrega a Vitória as passagens para que ela, Paulo e Beatriz viagem para fazer o exame de paternidade.

Alto Astral (19h) - Laura vai atrás de Caíque

Marcos pergunta a Sueli quanto ela quer pela gravação. Laura diz a Marcos que quer se casar com ele. Tina afirma a Afeganistão que é ela quem faz a comida. Tina incentiva Itália a voltar a trabalhar.

Laura decide entrevistar Caíque para finalizar sua matéria sobre o hospital. Itália chora ao ser alvo de piada dos colegas de trabalho por causa do vídeo. Ricardo pergunta a Emerson se é verdade que ele roubou o bazar do clube. Laura procura Caíque no consultório.

Império (21h) - Cora flagra José Alfredo saindo do bar do Manoel

Maurílio reclama das suspeitas de Cristina. Antoninho sugere que José Alfredo faça uma viagem. O Comendador fala pra Josué que irá com ele para São João Del Rey. Cristina diz à Jurema que vai ao Monte Roraima. Jurema vasculha o quarto de Cora em busca de pistas sobre Jairo. Cora visita Amanda. José Pedro discute com outros presos. José Pedro é solto. Téo comemora o sucesso de seu blog. Luigi briga com Felipe no restaurante.

Cláudio mostra a confissão de Felipe à Beatriz e Bianca. Cora diz à Amanda que tem um caso com José Pedro. Silviano expulsa Cora da cobertura. Maria Marta alfineta Maurílio. Xana e Naná conversam sobre Luciano. Salvador pede a Orville para conhecer o depósito dos quadros. Helena desconfia do leilão das obras de Salvador. Marisa diz a Josué que vai sentir saudades quando ele viajar. José Alfredo termina de arrumar as malas. Cristina se despede da família antes da viagem. Cora flagra José Alfredo saindo do bar do Manoel.

adblock ativo