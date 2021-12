Resumo das Novelas: Veja o que acontece nesta quinta

Malhação (17h) - Marcelo termina o romance com Roberta

Tainá e Duca tentam se explicar para Bianca. Marcelo termina o romance com Roberta, que promete vingança. Jeff se irrita ao ser ironizado na academia, e Wallace apoia o amigo. Pedro tenta impedir a entrada de Roberta no restaurante. Com a ajuda de Bárbara e Bianca, Wallace e Jeff revidam as ironias e se vingam de Duca, Zé e Marcão.

Boogie Oogie (18h) - Vitória é atropelada

Vitória se vitimiza quando Sandra confessa que sabe sobre sua doença. Luísa e Ricardo não se conformam com a decisão de Dani de morar com Zuleica. Gilson se emociona ao falar com Filipe. Susana pede para Inês lhe repassar o dinheiro da venda de seu apartamento em Nova York.

Fernando demonstra interessa por Cristina. Carlota garante a Leonor que descobrirá de quem era a chave que encontrou na caixa de Odete. Vitória consegue uma nova pista sobre Carlota e Ivan. Homero avisa a Carlota sobre a investigação de Vitória. Vitória é atropelada.

Alto Astral (19h) - Laura pergunta se Tina conhece seu pai

Samantha impede que Sueli conte para Laura o seu acordo com Marcos. Laura avisa para Samantha que encontrou dificuldade para divulgar seu livro e sugere que ela contrate outra jornalista para fazer o trabalho.

Manoel monta uma barraquinha de lanches com Afeganistão para concorrer com a lanchonete de Tina. Gaby conta para Heitor a origem do desfalque no clube. Laura pergunta a Tina quem é o homem que está com ela e as três mulheres na fotografia.

Império (21h) - Vicente é preso

José Alfredo explica para Cristina como conseguiu sua pedra de volta. Pietro vê Cora chegar em casa com Josué e espalha a fofoca para Xana. Vicente argumenta com o chefe da fiscalização e pede para Maria Clara avisar a Cláudio. Kelly fica penalizada com o estado de Maria Ísis. Cristina se irrita com uma discussão na casa de José Alfredo. João Lucas tenta entender o desprezo do pai. Beatriz ajuda Leonardo. Enrico impede a entrada de Cláudio no restaurante.

Cora tenta se lembrar de sua suposta noite com José Alfredo. Vicente desconfia de que o restaurante foi sabotado. Vicente é preso e Maria Clara o acompanha. Antoninho anuncia o tema para o novo samba enredo e pede para Orville pintar os painéis da escola. Téo termina mais uma matéria sobre José Alfredo. Maurílio procura Danielle. Cláudio avisa a Merival sobre a prisão de Vicente. Felipe assume o lugar de Vicente no restaurante. José Alfredo revela para João Lucas que Maria Ísis engravidou do filho.

adblock ativo