Resumo das Novelas: Veja o que acontece nesta quinta

Malhação (17h) - Jade, Bianca e Lírio são expulsos do estúdio

Gilda e Bete convencem Jeff a deixar Mari ir para sua cidade. Roberta não consegue disfarçar o ciúme de Marcelo. Jade e Bianca descobrem que Lírio as levou para fazer papel de figurante em uma novela e ficam furiosas. Sol vai com Dandara visitar Mari. Pedro não consegue se acalmar com Karina. Jade, Bianca e Lírio atrapalham a gravação da novela e são expulsos do estúdio.

Nando percebe Roberta olhando para Marcelo. Lírio anuncia na Ribalta o horário da novela que ele, Bianca e Jade irão participar. Gael repreende Duca por seu mau desempenho no treino. Heideguer avisa a Lobão que agenciará um dos alunos de Gael. Bianca e Jade não conseguem sair da sala onde será exibida a novela.

Boogie Oogie (18h) - Inês e Rafael se preocupam com saúde de Vitória

Luísa chega no meio da discussão de Carlota e Sandra. Inês e Rafael se preocupam com a saúde de Vitória. Beatriz e Paulo discutem e Sandra manda Paulo ir embora. Susana insinua a Carlota que sabe de seus segredos. Luísa questiona Madalena e Ricardo sobre o comportamento de Carlota. Rafael e Sandra falam sobre o casamento. Dr. Curi vai à casa de Carlota para apurar fatos para a audiência da troca de bebês.

Elísio, Beatriz e Sandra tentam convencer Vitória a não proteger Susana. Susana questiona Inês sobre a agência de viagens de Gilda. Gilda e Mário pensam em ter um sócio para a agência. Chega o dia da audiência. Todos chegam ao Fórum, menos Vitória. Homero vai até Gilda e se oferece para ser sócio da agência. Vitória chega e implica com Carlota.

Alto Astral (19h) - Laura se nega desistir da investigação sobre sua mãe

Vicente revela a Laura que seu filho foi preso e acusado de envolvimento com drogas por culpa de sua mãe. Laura se nega a atender o pedido do avô para desistir da investigação. Marcos procura Marcelo para pedir um emprego para Laura, como parte do plano para reconquistar a moça.

Úrsula orienta Débora para que Fernando envie o resultado de seu exame aos cuidados de Marcelo e exige que Maria Inês presencie a cena. Tina informa a Manuel que a reforma da lanchonete está pronta. Marcos avisa a Laura que conseguiu uma entrevista de trabalho para ela na revista de Marcelo. Caíque questiona a presença de Marcos na casa de Laura.

Império (21h) - Beatriz vê Leonardo pedindo dinheiro na rua

José Alfredo provoca Maurílio ao ouvir o pedido de casamento para Maria Marta. Ismael e Lorraine afirmam ter visto Cora e Jairo juntos. Tuane pensa em voltar a morar com Elivaldo. Cardoso ameaça Jairo para conseguir o diamante cor-de-rosa. José Alfredo passa a noite com Maria Isis. Enrico orienta Felipe a sabotar Vicente. Magnólia tenta se reconciliar com Maria Isis. Maria Marta e João Lucas vão a um coquetel em homenagem a Maria Clara. Beatriz vê Leonardo pedindo dinheiro na rua.

Vicente convida Cristina para ir a seu restaurante. Antoninho pede que Arnoldão convença Juliane a aceitar seus serviços de personal training. Cristina teme ter que comandar a joalheria Império. Beatriz decide marcar um encontro com Amanda para falar sobre Leonardo. Josué avisa a Cora que José Alfredo se encontrará com ela em um hotel. Magnólia diz a José Alfredo que o filho que Maria Isis perdeu era de João Lucas.

