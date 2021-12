Resumo das Novelas: Veja o que acontece nesta quinta

Malhação (17h) - Duca beija Nat

Edgard permite que Henrique participe de sua aula. Delma aprova o novo visual de Marcelo, sem saber que foi Roberta quem o ajudou. Jade e João implicam com Henrique. Sol afirma que se vingará de Bárbara. Nat segue as orientações de Heideguer e pede que Duca apresse o encontro com Alan. Duca beija Nat, que se declara para o rapaz. Gael e Bete conhecem Henrique.

Alan e Duca combinam um encontro para a entrega do dossiê contra a Khan e pedem que Nat fique de fora. René tenta se aproximar de Dandara. Dalva e Gael se preocupam com Duca. Nat não revela a Heideguer o local do encontro de Duca e Alan. João ofende Dandara e René intervém. Henrique e Bianca se beijam. João pede desculpas à mãe. Lobão diz a Heideguer que sabe onde é o local de encontro de Duca e Alan.

Boogie Oogie (18h) - Susana conta para Vitória que Rodrigo é filho de Fernando

Susana conta para Vitória que Rodrigo é filho de Fernando. Paulo tenta consolar Vitória. Gilda pede a Mário para não contar à Cristina sobre eles. Fernando nega para Vitória e Beto que Rodrigo seja seu filho. Vicente afirma a Inês que vai com Madalena para Veneza. Sandra diz a Beatriz que Elísio precisa sentir sua falta. Vitória fala com Pedro sobre seu plano para reconquistar Rafael. Sandra avisa a Rafael que eles terão que adiar o casamento.

Luisa avisa que está voltando para o Brasil com Rodrigo e Dani. Cláudia declara guerra contra Vitória. Mário comenta com Serginho que terá uma conversa definitiva com Cristina. Elísio e Paulo se enfrentam. Fernando reconhece um porta-documentos que Mário deixou na casa de Gilda e fica intrigado. Mário declara o fim de seu casamento com Cristina.

Alto Astral (19h) - Marcos pede a Laura que reate o romance

Caíque insiste em conversar com Laura, mas ela o acusa de mentiroso. Itália cede e viaja com César para o litoral. Israel pede a Marcos uma chance para voltar a trabalhar. Com a ajuda de Castilho, Caíque diagnostica Vicente.

Marcos retira Caíque à força da sala e inventa que Vicente teve um princípio de infarto. Israel sofre um ataque de ansiedade e é salvo por Fernando. Maria Inês encontra Marcelo casualmente em uma livraria. Laura acredita que Marcos salvou a vida de Vicente. Marcos pede a Laura que reate o romance com ele.

Império (21h) - Reginaldo negocia diamante rosa com Zé Alfredo

Maurílio avisa a José Alfredo que irá responsabilizá-lo se algo acontecer com ele. Salvador enfrenta Carmem. Maurílio pede Maria Marta em casamento. Cora descobre que Reginaldo é o pai de Jairo e exige que o cúmplice roube o diamante. Beatriz não consegue conversar com Cláudio sobre Enrico. Antoninho pede que Juliane volte a ser a rainha da bateria de sua escola de samba. Enrico conversa com Manoel.

José Pedro não gosta quando Cristina pede para saber sobre as finanças da empresa. Naná desconversa quando Xana pergunta sobre sua preocupação com os representantes do orfanato. Danielle confessa a Érika que gravou a declaração de José Pedro. Beatriz se sensibiliza com o estado de Leonardo. Jairo encontra o diamante escondido em sua casa. Reginaldo negocia o diamante cor-de-rosa com José Alfredo.

