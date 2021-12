Resumo das novelas: Veja o que acontece nesta quinta

Malhação (17h30) - Duca e Nat se beijam

Nat troca mensagens com Scorpio e avisa a Duca. Sol reclama de ter sido expulsa da banda e Wallace a repreende. Bianca consegue uma amostra do cabelo de Karina e entrega a Gael para o exame de DNA. Dandara flagra João tentando falsificar a assinatura de René. Duca e Nat se beijam.

Dalva conta para Duca que Alan está vivo. Duca conta para Gael sobre o encontro com Alan e o professor avisa a Heideguer. Bete não gosta quando Santiago afirma que inventou mentiras sobre a carreira de Sol. Todos da banda se preocupam com Joaquina. Lobão convida Nat para ir a um show. Um dos seguranças avisa a Heideguer da chegada de Duca. Alan procura Duca.



Boogie Oogie (18h) -Vitória chega de Paris

Odete se apresenta a Fernando fingindo ser tia de Carlota. Leonor acusa Homero de estar envolvido no sumiço de Carlota. Beto confessa a Fernando que emitiu a passagem de Carlota para Paris. Artur diz a Célia que não irá à festa de aniversário da filha. Vitória chega de Paris, e Luisa questiona se ela descobriu algo sobre Carlota durante a viagem.



Alto Astral (19h) - Gaby e Emerson conseguem desmoralizar Samantha

Caíque fica desconcertado por Laura não se lembrar dele. Afeganistão briga com as irmãs Itália e Bélgica por causa do banheiro. Tina tenta convencer Manoel a aceitar o dinheiro de sua tia para pagar as dívidas. Israel se entristece ao olhar para seu diploma de médico. César afirma para Gustavo que conseguirá seduzir Itália e ganhar a aposta que fez com ele.

Laura lembra-se de que queria cancelar seu casamento. Gaby e Emerson conseguem desmoralizar Samantha. Bia ouve Laura insistir em saber de Vicente o verdadeiro nome de sua mãe. Samantha acusa Gaby de ter armado contra ela. Laura confessa para Itália que não quer mais se casar com Marcos. Caíque tem vaga lembrança da cirurgia que fez na estrada. Marcos pede que seu irmão seja afastado do hospital.



Império (21h) - Exame de DNA de Zé e Cris fica pronto

José Alfredo afirma a Maria Marta que não vai se separar de Ísis. Cláudio avisa a Ísis da recepção de abertura do novo restaurante. Cora pede a Vicente que a convide para a inauguração do novo restaurante. Carmem reclama quando Orville afirma que Salvador continuará morando com eles. Jairo descobre que Cora pode se tornar milionária. Antoninho e Reginaldo se reconhecem dos tempos de garimpo.

Merival afirma a José Alfredo que ele pode ser desmoralizado, caso a acusação de Maurílio seja descoberta. Chega o resultado do exame de DNA. Fernando ouve Cristina e Elivaldo falando sobre a reunião com José Alfredo e avisa a Cora. Maria Marta se lembra de quando pediu para Silviano guardar o diamante rosa em sua casa. Cora invade a sala de José Alfredo e exige saber o resultado do exame de DNA.

