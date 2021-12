Resumo das novelas: Veja o que acontece nesta quarta-feira

Leia o resumo das principais novelas e fique por dentro dos acontecimentos desta quarta-feira, 7.

Malhação (17h) - Duca vê Bianca beijando João

Gael flagra Duca e Bianca juntos no Aquazen. Dandara avisa a João que gostou de seu novo perfil. Vicki elogia Pedro e Karina se irrita. Pedro e Bianca descobrem que João estragou o perfil do personagem que criaram para enganar Vicki. Duca vê Bianca beijando João para impressionar a Vicki. Pedro tenta convencer Vicki a se interessar por João.

Roberta sugere que Duca pense melhor no que fazer em relação a Bianca. Joaquina tenta conquistar Gael, que pede ajuda para Dandara. João pede para René ensiná-lo a conquistar garotas. Dandara conversa com Joaquina. Rute acredita em Simplício. João questiona a preferência de Dandara por Gael ou René.

Boogie Oogie (18h) - Rafael flagra Cristina e Fernando juntos

Susana presta esclarecimentos na delegacia. Mário e Gilda temem que a Star Trip seja prejudicada. Carlota exige que Beto tire Fernando da presidência da Vip Turismo. Beatriz pede ajuda para Célia. Tadeu consegue libertar Susana da prisão. Sandra pensa em descobrir quem é o dono da boate Vogue. Carlota humilha Augusta.

Rodrigo esconde o pedido de exame de Daniele e culpa Serginho. Beatriz começa a trabalhar na Star Trip. Augusta deixa a mansão. Vicente diz a Sandra que sabe quem é o gerente da boate Vogue. Rafael flagra Cristina e Fernando na casa da Urca. O inspetor Gustavo descobre que o apartamento onde Susana mora está no nome de Homero. Gustavo encontra Carlota no apartamento de Homero.

Alto Astral (19h) - Marcos invade casa de Samantha atrás de Caíque

Caíque pede a Samantha para ficar escondido em sua casa. Adriana encontra o relatório que incrimina Caíque na sala de Marcos. Nildes afirma a Sueli que, se for para a Inglaterra, perderá Marcos para Laura. Gaby pede perdão a Emerson. Suzana conta a verdade sobre Oscar a Heitor, mas o filho não acredita que o pai seja um ladrão.

Sueli consegue entregar um bilhete para Laura, informando onde Caíque está escondido. César disfarça sua voz e liga para Marcos, revelando o paradeiro de Caíque. Tina sugere que Manuel venda a comida de Afeganistão na lanchonete. Marcos invade a casa de Samantha com enfermeiros, mas não encontra Caíque.

Império (21h) - Maurílio toma posse do quarto do Comendador

José Alfredo pede para Maria Isis não contar a Vicente o que descobriu. Manoel arma um plano para enganar Cora. Maria Marta entrega os fios de cabelo que pegou no cemitério para Merival. José Pedro comenta com Amanda sobre a chantagem de Danielle. Téo promete vingança contra Enrico. Cora segue Manoel e fica furiosa ao descobrir que foi enganada. Cristina fica decepcionada com os desenhos de Patrício. Xana lamenta por ter perdido Luciano.

Carmem e Orville escondem de Helena as obras de Salvador. Maria Marta avisa que Amanda pode desenhar a nova coleção para a joalheria Império. Orientada por José Alfredo, Maria Isis conta para Cláudio sobre a conversa entre Felipe e Enrico. José Pedro ameaça Patrício e rouba o diamante cor-de-rosa de Maria Clara. Cláudio arma uma armadilha para Felipe. Chega o resultado do exame de DNA do corpo de José Alfredo. Maurílio toma posse do quarto do Comendador.

adblock ativo