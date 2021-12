Resumo das Novelas: Veja o que acontece nesta quarta

Veja os resumos das novelas e fique ligado nos principais acontecimentos desta quarta-feira, 21.

Malhação (17h) - Bete é presa

Gael pede para Duca evitar confusão com Henrique. Pedro tenta se desculpar com Karina pela sua redação. Policiais chegam na casa de Bete. Pedro consegue se desculpar com Karina. Bete é levada para a delegacia e Simplício observa de longe. Simplício liga para Sol e tenta se desculpar, avisando que precisará fugir novamente.

Wallace revela a Sol que Bete foi presa e Gael os leva à delegacia. Heideguer afirma que cuidará do caso de Bete. Wallace consola Sol. Bárbara confessa a Bianca que sente ciúmes de Wallace e Sol. A turma da Galera da Ribalta vai até a casa de Sol fazer companhia à vocalista da banda.

Boogie Oogie (18h) - Fernando e Cristina revelam para Susana que estão juntos

Carlota se enfurece com Artur. Fernando tenta convencer Homero a lhe contar o segredo de Carlota. Todos na BoogieOogie preparam a festa para Inês. Fernando descobre que Carlota se livrou de suas roupas. Gilda entrega o passaporte de Paulo para Vitória.

Sandra conta para Ricardo, Luísa e Madalena sobre o caso entre Fernando e Cristina. Cristina tenta convencer Fernando a morar com ela. Elísio convida Leonor para passear. Inês se surpreende com a homenagem que seus amigos lhe fazem. Fernando e Cristina revelam para Susana que estão juntos.

Alto Astral (19h) - Marcos disfarça sua fúria para Tavares

Azeitona pede a Tavares para afastar Marcos de Sueli. Afeganistão diz ao pai que quer dormir amarrado para não cozinhar durante o sono. Laura avisa a Vicente que perguntará às mulheres da foto qual delas é sua mãe.

Marcos disfarça sua fúria para Tavares ao saber pelo cirurgião que Sueli está se recuperando. Sueli sussurra no ouvido de Nildes, pedindo à enfermeira que não a deixe sozinha com Marcos. Maria Inês fica surpresa ao ver Marcelo na praia do Nordeste, local que escolheu para descansar.

Império (21h) - Cristina volta de viagem

Cristina deixa Genève. Carmem conta para Orville sobre os planos de Helena. Ismael e Lorraine sugerem que Naná se case com Antônio para adotar Luciano. Marta assusta Téo. Helena dá um ultimato em Orville.

Magnólia e Severo se convidam para jantar na casa de Cláudio e Beatriz. José Alfredo vai para a casa de Maria Ísis. Reginaldo retorna à casa de Jurema. Cristina volta de viagem. Batista e Kelly se surpreendem com a presença de José.

