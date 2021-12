Resumo das Novelas: Veja o que acontece nesta quarta

Malhação (17h) - Jade chora durante ensaio de dança

Todos aprovam e comemoram o clipe da banda, com exceção de João. Dandara apoia Lucrécia, que está triste por seu problema de saúde. Bárbara repreende Bianca por ter abandonado sua carreira. Gilda afirma que Mari irá com ela para Joaçaba assim que o médico autorizar. Lobão impede que Nat ouça sua conversa com Heideguer sobre o dossiê. Gael afirma a Karina que ela não participará do campeonato de luta.

Cobra recebe dinheiro de Heideguer. Jade chora durante um ensaio de dança. Marcelo decide cozinhar para Roberta, que se preocupa com seus sentimentos pelo empresário. Cobra tenta se reaproximar de Jade. Delma reclama das notas de Pedro. Lírio leva Jade e Bianca para uma participação na televisão. Jeff afirma que Mari não irá com a mãe para Joaçaba.

Boogie Oogie (18h) - Odete é atropelada

Carlota exige que Fernando escolha entre ela e Sandra. Vicente comenta com Inês que quer pedir Madalena em casamento. Rafael revela para Carlota que Rodrigo é filho de Fernando. Beto descobre que Odete fugiu com a ajuda de Cláudia. Beto consegue encontrar Odete. Carlota expulsa todos os convidados da mansão e implora que Leonor ajude Odete a fugir.

Elísio leva Beatriz até a casa de Sandra. Rafael faz uma cerimônia de noivado com Sandra. Vitória chega à mansão e descobre que Carlota desapareceu outra vez. Homero se enfurece com Carlota ao saber que ela entregou diamantes para Odete. Odete é atropelada.

Alto Astral (19h) - Vicente decide contar a Laura o que sabe sobre sua mãe

Caíque, incorporado por Castilho, dá o diagnóstico de um dos feridos sem examiná-lo. Marcos diz a Laura que ela pode ser sobrinha de Samantha. Fernando comenta com Maria Inês que Caíque está sofrendo intervenções espirituais. Úrsula confessa a Débora que odeia Maria Inês.

Marcos diz a Laura que pode tentar aproximá-la de Úrsula, uma das mulheres registradas na foto. Fernando pede a Nildes que oriente os enfermeiros a manter discrição sobre a cirurgia que viram Caíque fazer. Vicente decide contar a Laura o que sabe sobre sua mãe.

Império (21h) - Maurílio pede Maria Marta em casamento

Maria Clara avisa a João Lucas que José Alfredo está conversando com Cristina. Amanda não gosta de saber que José Pedro vai dormir com Danielle no hotel. Maria Isis expulsa um paparazzi que tenta fotografar Maria Marta. Cora não acredita que sua sobrinha consiga chegar à presidência da joalheria Império. José Alfredo pede para Cristina ficar em seu lugar na empresa, caso algo lhe aconteça.

Téo chega ao restaurante para falar com Maurílio e Maria Marta flagra os dois juntos. Reginaldo revela a Jairo que descobriu seu segredo. Cardoso segue Jairo até o local de encontro com Cora, e ela se finge de vítima ao vê-lo para fugir do cúmplice. Maurílio pede Maria Marta em casamento.

