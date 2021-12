Resumo das Novelas: Veja o que acontece nesta quarta

Malhação (17h) - Pedro chuta pen-drive de Alan para dentro de um buraco

Heideguer pede que Cobra não se envolva nesse caso. Gael avisa aos alunos sobre Alan. Nat lê uma mensagem de Alan e deixa sua casa. Todos na casa de Dalva se preparam para ir à Pedra do Índio. Heideguer insinua que o dossiê sobre a Khan pode não existir, e Dalva se irrita. Nat é hostilizada ao tentar falar com Duca. Heideguer pede para Gael e Duca o avisarem caso o dossiê seja encontrado.

Nat segue o cortejo até a Pedra do Índio. Dandara sofre por Gael. Jade pergunta se Cobra está envolvido na morte de Alan. Edgard tenta animar Lucrécia, que está triste por causa do câncer. Nat esconde sua moto e segue o cortejo pela trilha. Sem perceber, Pedro chuta o pendrive de Alan para dentro de um buraco. Duca dá início ao ritual de despedida de Alan. Nat hesita em se aproximar de Duca.

Boogie Oogie (18h) - Homero e Odete se encontram

Ricardo fica transtornado com a revelação de Susana sobre a paternidade de Rodrigo. Mário tenta convencer Rafael a aceitar que a festa de seu noivado seja na mansão. Sandra diz a Vitória que desiste de fazer a festa na mansão se ela deixar a casa de Elísio. Odete sugere que Fernando expulse Ricardo da mansão. Ricardo e Luísa tentam encontrar Rodrigo e Dani. Sandra e Vicente decidem procurar Fernando. Vitória pede ajuda a Paulo para conseguir um falso atestado médico.

Vicente tenta convencer Fernando a deixar que a festa de noivado de Sandra seja na mansão. Beto conta para Vitória do encontro que teve com Susana e os dois armam para que Homero veja Odete. Gilda e Mário encontram um local para abrir sua agência de turismo. Vitória avisa a Beto que Odete foi para a casa de Leonor. Paulo diz a Diana que não quer se mudar por causa de Vitória. Homero e Odete se encontram.

Alto Astral (19h) - Laura se lembra de que ficou com Caíque

Vicente pede a Laura que pare de procurar pela mãe. Marcelo pede a Maria Inês que convença Úrsula a fazer os exames. Escobar afirma para Maria Inês que ela ainda ama Marcelo. Itália desconfia de que a decisão de Laura de se casar com Marcos não foi muito acertada. Suzana avisa a Manuel que a reforma da lanchonete precisa terminar.

Bella toma o corpo de um rapaz que conversa com Caíque em um bar, e aconselha o médico a não deixar Laura se casar com Marcos. Aurélia passa mal e cai desmaiada. Sueli não se importa de saber que a mãe passou mal. No momento da cerimônia, Laura se lembra de que ficou com Caíque.

Império (21h) - Maurílio mostra a Téo as provas contra José Alfredo

José Alfredo manda Josué ouvir a conversa de Maurílio e Téo. Espinoza entrega o vidro com o líquido especial para o Comendador. Danielle se culpa por mentir para José Pedro. Maurílio mostra a Téo as provas contra José Alfredo. Du pensa em sua gravidez. Maria Marta apoia João Lucas. Cláudio e Beatriz elogiam o trabalho de Maria Ísis. Leonardo se junta a um grupo de mendigos.

Salvador ouve Carmem falar para Orville sobre um colecionador argentino. Elivaldo comenta com Cristina que também queria ser acolhido pelo tio. Enrico observa Cláudio e Beatriz juntos e marca um encontro com Bianca. Téo começa a escrever sua matéria. José Alfredo afirma a Josué que não será derrotado. Cora aprecia o diamante cor-de-rosa.

