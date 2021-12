Resumo das Novelas: Veja o que acontece nesta quarta

Malhação (17h) - Alan salva Duca

Alan salva Duca, mas sofre um acidente causado por Lobão. Nat ouve Heideguer ser avisado sobre o acidente de Alan e se desespera. Lobão abandona o carro na estrada. Alan tenta entregar o pendrive com o dossiê para Duca. Dalva conta para Karina e Bianca o que aconteceu com seus netos. Alan não resiste aos ferimentos. Marcelo decide ir à Aquazen durante a noite.

Lobão finge surpresa com o que aconteceu com Alan, e se preocupa quando Heideguer avisa que o dossiê contra eles desapareceu. Heideguer tenta convencer Nat a não contar a verdade para Duca. Sol fica indignada quando vê Bárbara em sua escola com Wallace. Lobão é irônico com Nat, que decide deixar a cidade. Cobra questiona Heideguer sobre a morte de Alan.

Boogie Oogie (18h) - Susana conta para Ricardo que Rodrigo é filho de Fernando

Vitória sugere que Beatriz fique em casa enquanto Elísio estiver no quartel. Célia percebe que Artur quer ficar com seu cargo na agência. Vicente sugere que Sandra faça uma festa de noivado. Gilda e Mário pensam em abrir uma agência de turismo. Ricardo tenta descobrir o segredo de Fernando. Zuleica vai à mansão falar com Felipe, mas Luísa impede sua aproximação com o neto.

Susana tenta convencer Beto a promover um encontro entre Homero e Odete. Gilda e Mário contam para Rafael e Serginho que pretendem abrir uma agência de turismo. Sandra e Rafael discutem sobre a festa que ela quer promover na mansão. Elísio comemora ao encontrar a casa organizada. Alertada por Inês sobre os planos de Susana, Gilda procura Fernando. Susana conta para Ricardo que Rodrigo é filho de Fernando.

Alto Astral (19h) - Caíque desaparece no dia do casamento de Marcos e Laura

Itália não entende o interesse de Laura pela foto antiga de sua mãe com as amigas. Laura desconfia de que Tina é sua mãe. Bella agita os lagartos na esperança de que Marcos veja o anel de Laura. Laura se emociona quando Tina se oferece para ajudá-la no dia de seu casamento.

Marcos diz a Sueli que devolverá o anel a Laura na hora certa. Bia comemora seu novo emprego de apoio a dependentes químicos. Marcelo elogia Maria Inês. Caíque desaparece no dia do casamento de Marcos e Laura. Sem perceber que Tina está próxima, Laura pergunta a Vicente se ela é sua mãe.

Império (21h) - José Alfredo vê Téo e Maurílio juntos

Maria Marta não aceita que João Lucas se case com Du. Danielle conta para Érika que Du caiu da escada e Téo divulga a informação em seu blog. José Alfredo fala para Maria Marta que corre risco de morte. Espinoza guarda no cofre um vidro com um líquido especial. João Lucas pede Du em casamento. Enrico diz a Manoel que cozinhará em seu botequim eventualmente. Cláudio declara seu amor por Beatriz. Leonardo deixa seu apartamento. Reginaldo não conta para Antoninho que Jairo roubou seu diamante.

Juliane comemora o primeiro dia de trabalho. Jairo leva o diamante para Cora e tenta forçá-la a cumprir sua parte no acordo. Naná revela para Xana que tem visitado Luciano no orfanato. Robertão assina o contrato com Giancarlo sem ler seu conteúdo. Maurílio espera Téo no bar do hotel. Danielle inventa para José Pedro que colocaram uma escuta em seu quarto e mostra a transcrição da conversa que tiveram sobre a empresa. José Alfredo vê Téo e Maurílio juntos.

