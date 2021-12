Resumo das Novelas: Veja o que acontece nesta quarta

Malhação (17h30) - Nat se declara para Duca

Gael pede para Heideguer não contar a Lobão o que descobriu. Nat se declara para Duca. Karina sugere que Pedro peça ajuda à patrocinadora da demo para pagar o clipe. Wallace beija Bárbara, e Sol fica arrasada. Heideguer chantageia Nat.Duca usa Roberta para provocar Lobão. Lucrécia faz uma biópsia, e Edgard a acompanha. Sol filma a performance de Wallace na academia e implica com Bárbara.

Jade dá um presente para Cobra, mas o rapaz recusa. Heideguer mostra para Lobão o vídeo de Alan. Wallace não dá atenção para Sol. João instala uma câmera no quarto de Karina. Dalva fala para Bianca que torce para ela voltar a namorar Duca. Heideguer diz para Nat que se ela não falar tudo que sabe sobre Alan a ele, ele vai ter que conversar com a família dela.

Boogie Oogie (18h) - Vitória anuncia que irá morar na casa de Beatriz

Vitória anuncia que irá morar na casa de Beatriz. Gilda e Fernando descobrem que Rodrigo partiu para o Havaí com Dani. Elísio, Otávio e Cláudia se desesperam com a notícia de que Vitória se mudará. Cristina ameaça Beatriz. Vitória comenta com Pedro seu plano para fazer Beatriz acreditar que ela está doente. Filipe confessa a Fernando que Dani foi com Rodrigo para o Havaí. Susana descobre que Homero guarda um diamante. Sandra confronta Vitória e estranha quando a menina finge deixar cair um objeto de sua mão. Diana descobre que Vitória vai morar com Beatriz e conta para Paulo. Luísa demite Zuleica. Odete revela a todos que Zuleica é mãe de Luísa.



Alto Astral (19h) - Caíque tenta conversar com Marcos

Marcos diz para Laura que seu irmão sofre de problemas mentais. Sueli afirma para Pepito que o anel que ele encontrou é uma réplica. Samantha sente ciúmes do envolvimento de Caíque com Laura. Caíque consegue convencer os diretores de que Marcos armou para desmoralizá-lo. Samantha pensa em tirar vantagem do dom de Caíque.

Manoel desconfia de que o dinheiro que seus filhos lhe deram seja da tia de Tina. Caíque tenta conversar com Marcos, mas é expulso do consultório do irmão. Laura decide falar com Caíque. Pepito vai com Samantha a um centro espiritual. Maria Inês questiona Marcos por suas atitudes contra o irmão. Caíque deixa Laura assustada ao insinuar que está vendo Bella.



Império (21h) - Enrico vê Maria Clara e Vicente juntos

Cristina explica para Elivaldo, Tuane e Cora sobre o cargo que ocupará na joalheria Império. Pietro e Ismael reparam em um grupo de desconhecidos reunidos em frente ao sobrado abandonado. Cristina pensa em Vicente. Beatriz comenta que acredita que Enrico está no Brasil. Cristina vai ao salão de Xana.

Maurílio manda para Téo uma foto de José Alfredo em frente ao túmulo de Sebastião. Cláudio tenta falar com Leonardo. Lorraine decide pedir uma casa para Maria Marta e fala sobre isso com Silviano. Xana enfrenta Naná por ela não contar seu segredo. Cardoso lidera um grupo de pessoas que invade o sobrado abandonado. Enrico vê Maria Clara e Vicente juntos.

