Resumo das Novelas: Veja o que acontece nesta quarta

Malhação (17h30) - Lobão vê Roberta beijar Duca

Alan assiste ao vídeo enviado por Duca. Pedro consegue beijar Karina na frente de Cobra. Karina comenta na academia que Duca beijou Roberta e a notícia se espalha. Santiago, Sol, Lírio e Rico chegam para ensaiar no auditório da Ribalta. Nando e Pedro protestam. Lobão vê Roberta beijar Duca. João fala com Bianca sobre o exame de DNA. Zé pensa em participar do teste para vocalista da banda Galera da Ribalta.

Lobão fala de Roberta para Cobra e Luiz. Nat desconfia. Sol ouve o teste de Joaquina e reage com despeito quando ela é escolhida para ficar em seu lugar. Gael reclama de Jeff. Nat pensa em Duca e decide ligar para ele. Bárbara afirma que Bianca irá sofrer quando Karina descobrir que ela pagou Pedro para namorá-la. Nat recebe uma resposta de Scorpio.



Boogie Oogie (18h) - Elísio castiga Claudia

Cristina ameaça Beatriz na tentativa de evitar o casamento de Rafael e Sandra. Beatriz conta a Célia sobre a atitude de Cristina. Elísio castiga Claudia e impede a filha de ir à festa de Alessandra. Odete aparece na mansão à procura de Carlota.



Alto Astral (19h) - Laura acorda com perda de memória

Caíque revela a Laura que desenha seu rosto desde que era criança. Marcos descobre que seu irmão passou a noite em um hotel na estrada e pede que Gustavo descubra onde Laura esteve hospedada. Manoel reclama da ostentação de Maria Inês. Caíque conta sua história para Laura, que não acredita. Pepito avisa a Samantha que confirmou sua presença em um churrasco na periferia. Emerson e Gaby encontram o laudo que condena a ponte que Samantha supostamente previu que iria cair.

Marcos conta para Maria Inês que Caíque passou a noite com Laura. Laura sofre um grave acidente na estrada e Caíque é obrigado a operá-la. Marcos chega ao hospital furioso e briga com o irmão. Gaby e Emerson seguem Samantha e Pepito até o local do churrasco. Marcos é chamado para uma emergência e deixa Laura sozinha. Laura acorda com perda de memória.



Império (21h) - Maria Marta exige que Zé Alfredo se separe de Isis



José Alfredo obriga Maria Marta a conversar com ele. Cristina discute com Vicente. Orville leva comida para Salvador. Victor pede que Tuane vá outras vezes jantar em sua casa. Cristina não atende ao telefonema de Fernando. Érika incentiva Robertão a aceitar a proposta de Giancarlo. Maria Ísis se lembra de seu simbólico casamento no Monte Roraima. José Alfredo vasculha o quarto de Maria Marta à procura de seu diamante rosa.

Du escuta a conversa entre Maria Marta e José Alfredo e conta para João Lucas. Robertão conversa com Érika. Maria Clara revela para José Alfredo que Maria Marta fez um pacto com ela e seus irmãos. Maurílio liga para Maria Marta. Tuane discute com Cora. Leonardo sofre. Beatriz questiona Cláudio sobre o futuro de seu casamento. Orville tenta acalmar Salvador. Maria Marta aceita ajudar José Alfredo com a condição de ele terminar seu romance com Maria Ísis.

