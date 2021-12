Resumo das novelas nesta segunda

Malhação Lia confessa sua alegria ao ver Gil no micro-ônibus. Cicatriz e Tatuado invadem a casa de Marcela. Nando chega ao apartamento de Marcela e é rendido por Cicatriz. Todos os meninos ficam encantados com Lia. Ju decide contar a verdade para Dinho. Globo, 17h20

Lado a Lado Neusinha seduz Quequé. Albertinho destrata Isabel na frente de Constância. Edgar fica surpreso ao saber que Bonifácio arrumou um cargo para Assunção no governo. Berenice molha o vestido de noiva de Isabel. Edgar ouve os elogios que Laura lhe faz. Globo, 18h

Cheias de Charme As Empreguetes se emocionam com os vídeos dos artistas pedindo que elas se reúnam. Sidney revela que Chayene e Socorro armaram para separar as Empreguetes. As três fazem as pazes. Elano conta para Cida que ela não é filha de Sarmento. Globo, 19h10

Rebelde Miguel fica atordoado ao saber que Lucy fugiu e conta a notícia a Alice que Lucy fugiu da clínica. Leila diz aos rebeldes que Lucy fugiu da clínica. Pedro e Alice discutem. Tadeu dá aula para a turma de Raul. Leila dá bronca em Jonas. Record, 21h

Avenida Brasil Carminha convence a família a chamar a polícia para prender Nina. Jorginho revela para Tufão que foi Carminha quem armou o próprio sequestro. Carminha pede para Lúcio adulterar a mala de Nina. A polícia encontra dinheiro na mala de Nina e ela é presa. Globo, 21h

Máscaras Décio blefa com os torturadores e diz que Otávio (Martim) deve ligar para o seu celular. Martim (Otávio) ordena que Pulga monte vigia na casa de Valéria. Olívia conta para Maria que gostaria de conversar com Martim (Otávio) sobre sua história. Record, 23h

Gabriela Não há exibição. Globo, 23h

